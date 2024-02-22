Холодно и больно стоять: как живет человек, у которого совсем нет подкожного жира

Врачи не могли понять, почему организм подростка не накапливает жир, но при этом ведет себя так, словно этого жира в теле слишком много. Ответ нашелся только в 2013 году, когда Тому было уже 24 года. После долгих наблюдений медики поняли, что заболевание генетическое, его назвали MDP-синдром. Позже выяснилось, что на планете сейчас 12 человек с такой болезнью.

