Холодно и больно стоять: как живет человек, у которого совсем нет подкожного жира

Многие мечтают есть всё и не толстеть. Именно так происходит у англичанина Тома Стенифорда, правда, для него это большой недуг. Мужчина при росте метр девяносто весит всего около 66 килограммов, и у него полностью отсутствует подкожный жир.
Том рос обычным розовощеким мальчишкой, но в школе неожиданно начал худеть, а к 12 годам его подкожно-жировая прослойка совсем исчезла. Плюсом Том практически оглох, и у него развился диабет.
Врачи не могли понять, почему организм подростка не накапливает жир, но при этом ведет себя так, словно этого жира в теле слишком много. Ответ нашелся только в 2013 году, когда Тому было уже 24 года. После долгих наблюдений медики поняли, что заболевание генетическое, его назвали MDP-синдром. Позже выяснилось, что на планете сейчас 12 человек с такой болезнью.
Такая аномалия метаболизма сильно осложняет жизнь — из-за отсутствия подкожного жира постоянно холодно, каждое утро приходится разминать связки и мышцы, потому что за ночь они сильно сковываются, а еще Тому очень больно ходить. Но мужчина не отчаялся, он смог стать чемпионом Великобритании по велоспорту для особенных людей и встреть свою любовь. Как — смотрите на видео выше.