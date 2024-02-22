Большая часть — вовсе не бездомные: репортаж из очереди за бесплатной едой

— У нас есть в компании человек, который имеет небольшой бизнес — он недавно сделал лотерею, которая помогла нам закупиться овощами. С другим знакомым я договорилась, чтобы он нам закупил мешок гречи. Находим и на овощных базах людей, пытаемся договориться. Они нас знают и делают цену поменьше.

Похожая на Архангельск ситуация и в Новороссийске:

— У нас приходят, в зависимости от погоды, от 40 до 80 человек, — говорит Евгений, волонтер организации «Свои Новороссийск». — Бомжей — треть, треть пенсионеров, треть из малообеспеченных семей. Кормим в основном веган-пищей: либо гречка с фасолью, либо картофель с тушеными овощами, хлеб и какая-то сладость. На обеды мы скидываемся сами, спонсоров не ищем.

