«Согласия я не давал»: клиенты банка массово обнаружили свою биометрию на «Госуслугах»

«У половины коллег есть эти уведомления»

Летом прошлого года мы писали, что российские банки будут передавать биометрические данные клиентов государству. Именно тогда начали приходить первые уведомления на «Госуслугах». Но сейчас история, похоже, приобрела массовость. Уведомление о регистрации биометрии на «Госуслугах» через «Тинькофф Банк» получили сразу несколько читателей 74.RU. Их первая реакция — непонимание и подозрение на утечку данных.