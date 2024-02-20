Разносила газеты ради денег на билет. Как школьница из маленького поселка пробилась на Первый канал и спела с Долиной

Старшеклассница из поселка Решетиха в Нижегородской области стала местной знаменитостью, попав в финал популярного музыкального шоу «Перепой звезду» на Первом канале. Лиза Бурлакова соревновалась в таланте с именитыми музыкантами, не уступив даже легенде отечественного джаза Ларисе Долиной. Какой путь прошла школьница из маленького поселка до федерального канала — в материале наших коллег NN.RU.
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Участвовать в проекте Лиза решилась не сразу. На авантюру ее подтолкнула педагог по вокалу Татьяна Чадаева, с которой они занимаются уже два года. Талант Лизы, по словам преподавателя, видели и другие сотрудники музыкальной школы. Поэтому идея попытать счастье в конкурсе казалась очевидной.
Посоревноваться в музыкальной битве решилась и сама Татьяна. Они вместе заполнили анкеты и стали ждать результатов. О том, что Лиза прошла отбор, девушка узнала во время контрольной.
— Спустя месяц у меня звонит телефон. «Здравствуйте, это редактор Первого канала, вы приглашены на кастинг». И всё, мы поехали в Москву, — рассказала Лиза.
Тогда же на первый этап конкурса прошла и ее педагог. Вскоре стало известно, что проект будет называться «Перепой звезду». По задумке, первый куплет начинает петь участник шоу, затем выступает приглашенный артист, а в конце они поют дуэтом. Участник шоу и звезда впервые увидят друг друга только на сцене. Победителя определяет звездное жюри. Среди заявленных звезд, были такие мастодонты эстрады, как Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Стас Пьеха, Владимир Пресняков и другие известные исполнители.
На кастинге в Москве выяснилось, что Татьяна, как профессиональная вокалистка, пройти дальше не сможет. Об участии в подобном проекте педагог мечтала давно, но решила не скрывать, что в вокале она вовсе не новичок. Однако на шоу Татьяна всё же попала, она ездила со своей подопечной 1
— Здесь такой момент сопереживательный и моральный для меня лично. Она проходит, а я — нет. Всё в этой жизни, наверное, не просто так, и каждому дается человек ради чего-то. И я понимаю, что Лиза же — моя. Я — педагог, который вместе с ней идет, я должна ей помочь, — рассказала Татьяна.
Путь к успеху
Даты съемок выдались не на самый удачный момент для Лизы — летом она сдавала выпускные экзамены после
Приехав в Москву, Лиза была поражена масштабами съемочной площадки — огромная сцена, павильоны и десятки бегающих стилистов, световиков и других сотрудников. Не обошлось на проекте и без сюрпризов — во время съемок выяснилось, что «соперников» участники вовсе не выбирают. У Лизы спросили, с кем из звезд она хотела бы выйти на сцену. Девушка составила список из любимых исполнителей, но никого из них так и не увидела.
— Нам сказали, выходите на сцену, поете первый куплет, а потом поворачиваетесь и смотрите, кто из звезд будет. И надо было как-то отреагировать, то есть важна была реакция. Переживала, что вдруг выйдет тот, кого я не знаю. Я не особо-то взрослая, а может там выйдет какой-нибудь человек, который был популярен в девяностых или нулевых, — призналась Лиза.
Однако девушке повезло и в «соперники» ей утвердили исполнителей, которых она знала, — блогера и певицу Миа Бойка, Нюшу и легенду джаза Ларису Долину.
С Нюшей девушке было выступать комфортнее всего. Как призналась Лиза, она была фанаткой певицы с детства, поэтому выйти с ней на одну сцену было вдвойне приятно.
— Она притягивает какой-то своей аурой. Просто такая хорошая девушка, — вспоминает Лиза.
К слову, участниц младше 18 лет в проекте было несколько — Лиза одна из них. В основном конкуренцию известным исполнителям составляли взрослые. Но несмотря на разницу в годах, всего за несколько выступлений девушке удалось покорить жюри, и она смогла дойти до финала проекта. Там ее ждало самое сложное испытание — выступление с Ларисой Долиной. В этот раз было всё «по-взрослому» и в лучших традициях телевидения. Если до этого участники выступали в своей одежде и сами выбирали макияж и прическу, то в финале им подобрали по-настоящему звездный образ. На сцену Лиза вышла в длинном сияющем платье золотого цвета, а волосы были собраны в высокий хвост.
Выступление с Ларисой Долиной далось девушке сложнее всего. Как рассказала Лиза, песня, которую они вместе исполняли, не совсем ей подходила.
— Мой репертуар — эстрадное пение. Например, некоторые песни Полины Гагариной (одну из них Лиза пела в первом выпуске с Миа Бойка). А вот песня «Половинка», которую мы пели, это как бы джаз, а я пою всё же эстрадный вокал. То есть он лучше у меня получается. Плюс я никогда не пела джаз, поэтому мне было сложнее справиться, — честно заявила школьница.
Несмотря на сложность, с задачей Лиза справилась: ее похвалили члены жюри и сама Лариса Долина. Однако пройти дальше не получилось. Как отметила ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева, которая также судила конкурс, перепеть Долину просто невозможно. В итоге большинство голосов было отдано легенде джаза.
Но даже такому раскладу Лиза несильно расстроилась. Само участие в шоу стало для нее новым этапом в жизни. Как призналась девушка, она поверила в себя и теперь готова соревноваться за другие звания. На финальном выступлении Лариса Долина пригласила Лизу на учебу к себе в академию.
Теперь старшеклассница загорелась этой идеей и начала готовиться к поступлению. Поможет ли в достижении этой цели участие в проекте и одобрение Долиной — покажет время.
— Я финалистка, это тоже прикольно. Классно, что прошла до конца, но планов, что я выиграю, у меня не было. Считаю, что некоторые участники были лучше меня, потому что они и старше, и опыт у них больше, — рассказала нижегородка.
Пока Лиза радуется новым открывшимся перспективам — после шоу школьницу уже звали выступить на корпоратив. Даже в такси узнают «ту девочку из телевизора». Кажется, что успехи девушки пока не разделяет только сосед Лизы. Он до сих пор не может привыкнуть к звонким домашним концертам.