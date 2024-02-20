Разносила газеты ради денег на билет. Как школьница из маленького поселка пробилась на Первый канал и спела с Долиной

Посоревноваться в музыкальной битве решилась и сама Татьяна. Они вместе заполнили анкеты и стали ждать результатов. О том, что Лиза прошла отбор, девушка узнала во время контрольной.



— Спустя месяц у меня звонит телефон. «Здравствуйте, это редактор Первого канала, вы приглашены на кастинг». И всё, мы поехали в Москву, — рассказала Лиза.



Тогда же на первый этап конкурса прошла и ее педагог. Вскоре стало известно, что проект будет называться «Перепой звезду». По задумке, первый куплет начинает петь участник шоу, затем выступает приглашенный артист, а в конце они поют дуэтом. Участник шоу и звезда впервые увидят друг друга только на сцене. Победителя определяет звездное жюри. Среди заявленных звезд, были такие мастодонты эстрады, как Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Стас Пьеха, Владимир Пресняков и другие известные исполнители.