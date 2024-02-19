«Первым делом за комнату заплатить»: история дворника с ДЦП, который живет в общежитии и мечтает о собственной квартире

44-летний Александр Смирнов с детства страдает ДЦП. Сейчас он работает дворником в Ярославле. В этот город он переехал из деревни под Костромой, до этого он уже пробовал переезжать в Подмосковье для учебы и в Воронеж из-за семьи. Историю Александра рассказали наши ярославские коллеги из 76.RU.

