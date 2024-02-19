«Первым делом за комнату заплатить»: история дворника с ДЦП, который живет в общежитии и мечтает о собственной квартире

ДЦП, или детский церебральный паралич, — заболевание неврологического характера, связанное с повреждением головного мозга у плода или у новорожденного ребенка и с последующими нарушениями моторики.
Сейчас в его жизни — «шабашки», ярославское общежитие и новая любовь, которой он мечтает сделать предложение. Вместе с возлюбленной он копит на квартиру, мечтает приобрести жилье без кредитов и ипотек.
— Вот мы получили, например, с ней на двоих 30 тысяч. Из этих 30 тысяч мы уже составляем, что на еду, что одеться. А остальное, если остались, откладываем. Осталась копейка — на еду. Но первым делом за комнату заплатить. Она у меня получает около 10–15 тысяч. Постепенно мы откладываем. Открыли счет, — говорит Александр. — Мы потихонечку, постепенно копим и копим.
Кроме зарплаты Александр получает пенсию по инвалидности. Но часть средств отдает в качестве алиментов на содержание двух сыновей в Воронеже.
Как живет и о чем мечтает дворник из ярославской общаги — в нашем видео выше.