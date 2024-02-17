В пять лет родила первого ребенка: как сложилась жизнь самой молодой мамы в мире

Когда малышке было восемь месяцев, у нее обнаружили красные пятна в области паха. Первое время родители не придавали этому значения, пока в два года и девять месяцев у девочки не начались первые месячные — в тот момент ее мать подумала, что ребенок поранился, но так и не поняла, почему у малышки течет кровь. Позже женщина призналась, что ее смутила не только кровь: в двухлетнем возрасте у Лины уже росли лобковые волосы.



Кровотечения повторялись каждый месяц, но жители глухой деревни не могли и подумать, что у Лины идут месячные. Местные целители объявили, что причина болезни — Луна и они ничего не могут сделать. В конце 1938 года у пятилетней Лины прекратились регулярные кровотечения. Но только родители обрадовались, что боги пощадили их ребенка, у дочери начал расти живот.