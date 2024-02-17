В пять лет родила первого ребенка: как сложилась жизнь самой молодой мамы в мире

В День матери в 1939 году в столице Перу произошло настоящее чудо: пятилетняя Лина Медина родила на свет первенца. Спустя почти сто лет Лина остается самой молодой матерью в мире. Рассказываем удивительную историю девочки и то, как сложилась ее жизнь и судьба ее ребенка.
Детство Лины закончилось в пять лет
Лина Медина родилась в 1933 году в маленькой деревне в округе Тикрапо в Перу. Девочка росла в большой семье вместе с восемью братьями и сестрами, но с самого детства родители замечали, что она отличается от своих сверстников.
Когда малышке было восемь месяцев, у нее обнаружили красные пятна в области паха. Первое время родители не придавали этому значения, пока в два года и девять месяцев у девочки не начались первые месячные — в тот момент ее мать подумала, что ребенок поранился, но так и не поняла, почему у малышки течет кровь. Позже женщина призналась, что ее смутила не только кровь: в двухлетнем возрасте у Лины уже росли лобковые волосы.
Кровотечения повторялись каждый месяц, но жители глухой деревни не могли и подумать, что у Лины идут месячные. Местные целители объявили, что причина болезни — Луна и они ничего не могут сделать. В конце 1938 года у пятилетней Лины прекратились регулярные кровотечения. Но только родители обрадовались, что боги пощадили их ребенка, у дочери начал расти живот.
К апрелю 1939 года живот Лины Медины раздулся до огромных размеров, а сама девочка постоянно жаловалась на сильные боли. Местные целители не могли помочь ребенку, поэтому отец отправился вместе с ней в ближайший город — в течение двух дней мужчина нес Лину по бездорожью 170 километров, пока наконец не дошел до больницы в городе Писко.
Но даже городские врачи не могли понять, что происходит с пятилетней девочкой. Большинство медиков считало, что у ребенка в животе разрастается опухоль. Наконец Лину решили показать главному врачу больницы Херардо Лосаде. Эта встреча стала для беременной девочки судьбоносной.
После первичного осмотра врач не поверил, что перед ним пятилетняя девочка, — эксперта в гинекологии смутило, что у ребенка в таком возрасте уже развиты молочные железы и растут лобковые волосы. При этом состояние Лины говорило о том, что это никакая не опухоль, а беременность. Настроенный скептически, врач отправил ребенка на рентген. Результат оказался однозначным — пятилетняя Лина находилась на восьмом месяце беременности.
Как она смогла забеременеть? Всё дело в синдроме Маккьюна-Олбрайта-Брайцева (синдром МОБ). Это очень редкое и сложное генетическое заболевание, которое поражает щитовидную и паращитовидную железы. В результате в организме ребенка начинается «гормональная буря». Один из симптомов болезни — преждевременное половое созревание.
Расследование отцовства
Слухи о пятилетней беременной девочке быстро разлетелись по городу, и в апреле 1939 года Херардо Лосада выступил перед заинтригованной прессой. Врач подтвердил, что у Лины «все клинические характеристики взрослой беременной женщины».
Новости о самой молодой матери быстро дошли до США, Европы и Азии. Лина Медина моментально приковала к себе внимание мировых СМИ. Но, помимо медицинской стороны, общество заинтересовал и другой вопрос — кто зачал ребенка с пятилетней девочкой?
После публикации в СМИ полиция арестовала отца Лины и провела осмотр дома, в котором жила девочка. Там силовики нашли куски кожи и одеяла, на которых спали все дети вместе. Под подозрения попали пятеро братьев Лины. Как позже написал биограф Лины, Хосе Сандоваль, особенно полицию заинтересовал 18-летний Амадор, который «казался замкнутым, отстраненным и несколько боязливым».
Но из-за отсутствия улик ни один из братьев, ни отец так и не понесли наказание. Тайна того, кто стал отцом ребенка Лины Медины, сохраняется по сей день. Позже беременность Лины назовут сочетанием двух катастроф: биологической, из-за которой пятилетняя девочка смогла забеременеть, и социальной, в которой она встретилась с мужчиной, решившим ее изнасиловать.
Рождение ребенка и «помощь» государства
11 мая 1939 года Лину Медину перевезли в столицу Перу, Лиму. Через три дня, когда вся страна отмечала День матери, пятилетнюю беременную девочку отвезли в операционную. В 08:30 врач взял в руки скальпель и приступил к кесареву. Вскоре комнату наполнил детский крик. Пятилетняя Лина Медина родила мальчика.
Несмотря на возраст матери, ребенок родился здоровым: рост новорожденного — 48 сантиметров, вес — 2700 граммов. Малыша назвали Херардо, в честь лечащего врача.
Сразу после родов медики из США предложили Лине Медине пожизненное обеспечение, если девочка отправится с ними. Малолетней маме предложили жилье и деньги в обмен на разрешение проводить научные исследования. Но в дело вмешивается правительство Перу — власти заявили, что сами позаботятся о Лине с ребенком, и запретили девочке принимать предложение.
Семью Лины Медины действительно обеспечивали, но длилось это недолго — всего через три года правительство Перу перестало поддерживать юную мать, и в 1941 году Лина вернулась в родную деревню.
Дальнейшая судьба
Вернувшись в родную деревню, Лина Медина продолжила жить как обычный ребенок: ходила в школу и играла с друзьями. Маленького Херардо семья воспитывала как еще одного своего ребенка, а Лину он считал своей сестрой. Правду о своем рождении Херардо узнал лишь в 10 лет.
В 1952 году, когда Лине исполнилось 19 лет, она переехала в столицу Перу, чтобы обучиться стенографии и письме на печатной машинке. Когда девушка закончила обучение, ее нанял на работу в клинику ее бывший лечащий врач Херардо Лозада и пригласил вместе с сыном переехать к нему.
Спокойная жизнь в городе длилась недолго: в 1960 году умер Лозада, и Лина вместе с сыном лишились финансовой помощи. Из-за этого Херардо, мечтавший стать врачом, не смог продолжить образование и начал пить.
Долгое время Херардо работал курьером, пока в 1975 году не полюбил девушку и не решил изменить свою жизнь — женившись и усыновив двоих детей своей возлюбленной, он решил заняться книготорговлей и даже добился успехов в этом деле. Но, к сожалению, в 1979 году у него диагностировали неизлечимый миелофиброз. Херардо умер в возрасте 40 лет.
Что до Лины Медины, то даже после смерти Лозады она продолжила работать в его клинике, которая перешла в руки семьи врача. Когда больница закрылась, женщина устроилась на завод по производству аккумуляторов, где влюбилась в рабочего по имени Рауль Хурадо. В 38 лет Лина во второй раз стала мамой, родив мальчика. Несмотря на маленькие зарплаты, родителям удалось устроить сына в приличный университет, и, отучившись, он уехал в Мексику. В 2009 году из жизни ушел муж Лины Медины, Рауль.
Старость Лина Медина встретила в бедности, но, несмотря на это, самая молодая мать в мире отказывалась давать интервью. Журналисты предлагали Лине тысячу долларов за один разговор, но женщина, выживавшая на пенсию в