Почему в Салехарде хорошо, а дома лучше: о том, как я уехала на Север за деньгами и вернулась обратно

Другие северные деликатесы — рыба сиговых пород и морошка. Огромных, с толстое бревно осетров, о которых рассказывают местные, в Оби уже не осталось, но муксун и щёкур пока еще водятся. Готовят из них абсолютно все, главные фишки — строганина и сёгудай. Последнее блюдо — это малосольная, разделанная на филе рыба, приготовленная особым способом. Лично мне очень зашел сёгудай из щёкура. Будете на Ямале, попробуйте обязательно.



Как в другом государстве

Каждый омич знает — поход по больницам в родном городе сродни хождениям по мукам. Талоны на многие обследования приходится вырывать с боем, в очереди к терапевту нужно сидеть часами, зачастую рядом с чихающими, кашляющими и температурящими людьми.



В Салехарде я подхватила какой-то вирус через две недели после приезда — без местного полиса и регистрации в городе. Больных с видимыми симптомами ОРВИ принимали в отдельно стоящем здании. Меня, иногороднюю, не только без вопросов осмотрел врач. Здесь же был взят анализ на ковид, и, не дожидаясь результатов обследования, мне выдали пакет лекарств — работаешь в Салехарде, значит, можешь воспользоваться этой мерой поддержки независимо от прописки. В наборе было всё, что может понадобиться больному вирусной инфекцией: от таблеток от кашля до витаминок.

