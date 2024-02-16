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Смерть Навального прокомментировали в Кремле

О смерти заключенного сообщили во ФСИН

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В Кремле считают, что никаких особых поручений ФСИН не требуется

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В Кремле прокомментировали новость о том, что Алексей Навальный скончался в колонии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких особых поручений от власти для ФСИН не нужно.

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Видео: ЗАРУБИН / T.me

— Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснением и так далее, каких-то поручений не требуется, — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отказался комментировать новость о том, что у Алексея Навального оторвался тромб.

— Я не знаю. Должны медики это как-то выяснять, — добавил Дмитрий Песков.

О смерти Навального стало известно 16 февраля 2024 года, сообщение об этом опубликовал ФСИН Ямало-Ненецкого округа. По словам ведомства, заключенный почувствовал себя плохо во время прогулки и потерял сознание. В колонию, где находился Навальный, направляется комиссия.

НавальныйАлексей НавальныйКремльДмитрий ПесковКомментарий
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