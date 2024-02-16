Смерть Навального прокомментировали в Кремле

О смерти Навального стало известно 16 февраля 2024 года, сообщение об этом опубликовал ФСИН Ямало-Ненецкого округа. По словам ведомства, заключенный почувствовал себя плохо во время прогулки и потерял сознание. В колонию, где находился Навальный, направляется комиссия.

