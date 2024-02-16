Умер Алексей Навальный

ФСИН Ямало-Ненецкого округа сообщила о смерти Алексея Навального.
— Осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного, — говорится в сообщении ямальского ФСИН.
Федеральная служба исполнения наказаний направляет комиссию в колонию, где скончался Навальный.
RT со сылкой на источники сообщает, что причиной смерти политика стал оторвавшийся тромб. Адвокат Навального в своем комментарии заявил, что был у своего подзащитного в среду, и «с ним всё было нормально».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что о смерти Навального доложили Владимиру Путину.
— ФСИН занимается проверкой в соответствии с действующими правилами, поручений на этот счет не требуется, — отметил Песков.