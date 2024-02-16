Реклама
СЕЙЧАС -26°С
Пробки 6/10
usd 91.82
eur 98.41
СрочноУмер Алексей Навальный
Все новости
Все новости

Умер Алексей Навальный

Он находился в колонии с марта 2022 года

7 235

Поделиться

ФСИН Ямало-Ненецкого округа сообщила о смерти Алексея Навального.

— Осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного, — говорится в сообщении ямальского ФСИН.

Федеральная служба исполнения наказаний направляет комиссию в колонию, где скончался Навальный.

RT со сылкой на источники сообщает, что причиной смерти политика стал оторвавшийся тромб. Адвокат Навального в своем комментарии заявил, что был у своего подзащитного в среду, и «с ним всё было нормально».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что о смерти Навального доложили Владимиру Путину.

— ФСИН занимается проверкой в соответствии с действующими правилами, поручений на этот счет не требуется, — отметил Песков.

Алексей НавальныйСмерть
  • ЛАЙК10
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ9
  • ГНЕВ18
  • ПЕЧАЛЬ13
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter