Шесть недель наедине с океаном: как 23-летняя девушка пережила страшный ураган, но потеряла любимого

В 1983 году яхта под названием Hazana попала в ураган на пути из Таити в Калифорнию. На борту находилась Тэми Олдхэм Эшкрафт и ее жених Ричард Шарп. Ветер обрушился на суденышко со скоростью 260 километров в час, а волны достигали 12 метров.
Пережить буйство стихии удалось только Тэми. Но ей предстояло еще провести 41 день наедине с океаном, без запасов воды, на яхте, мачты которой были вырваны с корнем, а вся электроника, включая навигационную систему и рацию, сгорели.
В коротком видео рассказываем подробности этой истории.