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«Прогресс был колоссальным»: что стало с 6-летним вундеркиндом Гордеем Колесовым, который когда-то покорил Китай

Он был первым ребенком-иностранцем, победившим в конкурсе талантов Поднебесной

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Видео: Городские порталы

Когда в 2015 году 6-летний Гордей Колесов выступил в китайском шоу талантов, зрители были готовы носить его на руках. И неспроста: мальчик бегло говорит на китайском языке, знает испанский, французский и английский, занимает призовые места в конкурсах каллиграфии, успешно занимается спортом, поет, а главное — играет в шахматы на уровне, достойном чемпионата мира.

С тех пор Гордей и его семья переехали из Китая в Москву, но это не остановило развитие юного таланта. Ведь рядом с ним всегда его отец, который и придумал методику обучения, позволяющую детям с ранних лет овладевать языками, относясь при этом к занятиям как к игре.

Посмотрите наше видео о мальчике, которого родители не называют гением. Объясняют они это просто: каждый ребенок может так, если его любить и с ним заниматься.

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Гордей КолесовВундеркиндыШахматистыКитай
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