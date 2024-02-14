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Спецоперация на УкраинеПодробности

За фейки об армии теперь будут лишать имущества

Путин подписал соответствующий закон

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В Госдуме закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ назвали «законом о негодяях»

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Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ, который в последний день января Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении.

Закон вносит поправки в статью 104.1 Уголовного кодекса. Она содержит список преступлений, из-за которых могут «безвозмездно изъять и обратить в собственность государства» имущество осужденных.

Согласно документу, опубликованому на официальном портале правовой информации, конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного, а лишь те, которые он получил в результате совершения преступления, или те, что он использовал «для деятельности, направленной против безопасности России». Конкретный перечень имущества, подлежащего изъятию, не прописан, поэтому оно может быть любым.

— Как правило, в первую очередь рассматривается недвижимость, транспорт, деньги, украшения, предметы роскоши, — объяснил нам адвокат Сергей Афанасьев.

Ранее мы подробно разбирались, что представляет собой закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ и кого могут лишить всего нажитого.

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Кроме того, Владимир Путин сегодня подписал «полусухой» закон — с этого дня региональные власти могут самостоятельно регулировать работу «наливаек» и запрещать им розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков.

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