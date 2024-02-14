Попал на миллионные долги: Егор Крид судится с предпринимателем, который боролся за сердце Клавы Коки

В январе стало известно, что Егор Крид написал заявление в полицию о мошенничестве после своего выступления в Архангельске. Также артист судится с организатором концерта, предпринимателем из Архангельска Антоном Поповичем. Криду удалось отсудить у него 12 миллионов рублей, но на днях сумму долга уменьшили. Примечательно, что архангелогородец снимался в романтическом реалити «Сердце Клавы», где считался фаворитом Клавы Коки, с которой Егор Крид находится в близких отношениях. Наши коллеги из 29.RU разбирались в ситуации.
Кто такой Антон Попович и при чём тут Клава Кока
Антону Поповичу 30 лет. Он стал известен благодаря участию в шоу «Сердце Клавы». В видеовизитке Антон открыто рассказал о себе: у него трижды были серьезные отношения и он изменял своим женщинам. Он также отметил, что считает себя очень добрым и стеснительным.
В проекте Попович дошел до финала и долгое время считался фаворитом певицы. Он всё время пытался удивить завидную невесту. По итогу Клава Кока отказала ему и стала встречаться с другим участником проекта, моделью, актером и тиктокером Александром Повериным. При этом в финальной серии она призналась, что испытывала чувства к Поповичу.
— Я давно не испытывала ощущения, когда бабочки просыпаются, это очень крутое чувство. С тобой я чувствую себя очень юной. Суперлетящей, порхающей, как ребенок. Нам круто вместе, но мне кажется, что это очень быстро может закончиться, потому что тебя шатает, и меня шатает тоже. Мне больно это говорить, потому что ты знаешь, что я испытываю к тебе, и я знаю, что ты тоже испытываешь. Может быть, я совершаю ошибку... — говорила Клава Кока в слезах.
Девушка усомнилась в том, что сможет создать семью с Антоном, и добавила, что их отношения — это яркий роман, который они оба не смогут выдержать. Предприниматель подытожил, что певица так и не поняла сама, чего ждет и хочет.
После выхода передачи Антон Попович обрел множество поклонниц по всей стране. Ему присылали фан-арты — рисунки, на которых изображали мужчину и его мопса Булочку, о котором он часто упоминал в «Сердце Клавы».
Самим же финалом шоу остались недовольны пенсионерки из «Отрядов Путина», а в соцсетях на певицу обрушился шквал критики.
Чем организатор концертов не угодил Криду
Егор Крид выступал в Архангельске 31 марта 2023 года. Тогда в соцсетях артист похвастался солд-аутом. Выступление проходило на площадке «Норд Экспо» вместимостью до 2700 человек. За два месяца до мероприятия билеты можно было купить от 2100 до 4100 рублей, за месяц — уже от 2500.
Мероприятие организовало ООО «Твой концерт». Эта фирма принадлежит предпринимателям Антону Поповичу и Алексею Сорокину, Попович в ней генеральный директор. Компания не может похвастаться большими оборотами: в 2022 году выручка составила 1,1 миллиона рублей, чистая прибыль 185 тысяч рублей.
В апреле Егор Крид подал в суд на ООО «Твой Концерт». Тогда Попович рассказал 29.RU, что стороны пришли к мировому соглашению. Но после этого заседания продолжились. В октябре артист отсудил у фирмы Поповича 12 миллионов рублей. Из них 3,296 миллиона рублей — гонорар за выступление артиста, а остальное — неустойка.
Антон Попович обжаловал решение суда. 6 февраля апелляционный суд уменьшил сумму неустойки — теперь «Твой Концерт» должно заплатить 7,5, а не 12 миллионов рублей. Как рассказал 29.RU представитель «Твой концерт» Павел Перевозчиков, они планируют идти в кассационный суд, чтобы попытаться еще уменьшить сумму.
— По закону можно уменьшать неустойку на усмотрение судьи, если она несоразмерна последствиям нарушения обязательств. В данном случае мы полагаем, что при цене иска 3 миллиона с небольшим неустойка не может быть в три раза выше по факту. Получилось так, что она значительно превышала размер исковых требований. Поэтому суд апелляционной инстанции вмешался, услышал нашу позицию и изменил неустойку, — рассказал 29.RU представитель ООО «Твой Концерт» Павел Перевозчиков.
В день заседания по апелляции Поповича телеграм-канал Baza опубликовал новость о возбуждении уголовного дела. Егор Крид обратился в полицию, заявив о мошенничестве после концерта в Архангельске.
— По версии представителей Крида, организатор Попович показывал представителям Крида фейковые документы о перечислении денег. На самом деле счета ООО «Твой концерт» были пусты, о чём гендиректор должен был знать. Адвокаты Крида считают, что Попович забрал все деньги с концерта в Архангельске себе. На допросе он признал свою вину, но ничего не сказал о своих мотивах. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества группой лиц в особо крупном размере, — писала Baza.
К слову, Егор Крид и Клава Кока — давние друзья. Они оба были участниками лейбла Тимати Black Star. В 2019 году артисты записали совместный сингл «Грехи», в
В Сети встречаются мнения, что развитию конфликта между Поповичем и Кридом могли способствовать и личные причины, связанные с близкими отношениями артистов. Сам предприниматель считает подобные версии бредом.
— Для меня это выглядит странно, потому что она сейчас в отношениях, и всё у них там хорошо. В нашем мире отрицать, конечно, ничего нельзя, но в этом я сильно сомневаюсь, — сказал Антон Попович.
«Я остался один на один с этой проблемой»: что говорит Попович про иск
По словам Антона Поповича, «команда Крида решила, что они недополучили свое», из-за этого и произошел конфликт.
— Я просто амбициозно к этому подошел, и весь райдер у меня был исполнен, он не шуточный. Немного кабальные условия получались. Такую позицию мы и стараемся отразить, — рассказал 29.RU Антон Попович. — И вот уже апелляционный суд встает на нашу сторону, понимая, что некоторые оплаты как-то проводились непонятным образом. Почему они должны были проводиться туда, куда запрашивает команда [Крида], а не так, как они, по идее, должны были проводиться. Мне рекомендовали, что лучше говорить без цифр, без некоторых подробностей, чтобы не выглядеть так же, как та сторона. Учитывая всё то, что команда Егора Крида делала в медийном поле, так надругались, мне как-то не очень сейчас хочется неаккуратно со своими словами поступать. Потому что это такая игра, в которую некоторые играют по-грязному.
Антон Попович считает, что адвокат Крида специально вынес конфликт в медийное поле, чтобы иметь рычаг давления.
— Мы изначально договаривались, что я рассчитаюсь по мировому соглашению. Но когда я договорился и нашел займ под это дело, адвокат Крида Подшибякин выпускает новость, что идет суд с Кридом. Те, кто хотели давать мне деньги, посчитали, что это небезопасно, и отказались. Я говорю Подшибякину: зачем? ваша цель какая, чтобы мы рассчитались? Я готов рассчитываться, но вы обрубаете мне все концы.
По словам Антона Поповича, у него есть хороший опыт в этом деле, он организовал в Архангельске не один крупный концерт: к примеру, привозил Меладзе и Бузову.
— У нас в индустрии концертной есть пословица: хороший концерт — купил квартиру, плохой концерт — продал квартиру. Никто не отражает почему-то в свете последних событий, что у меня были мега-успешные концерты, — продолжил Попович. — Здесь я просто попал. Сейчас это давление на меня через медийку понятно, что делается для того, чтобы я рассчитался. Но у меня нет просто других выходов никаких. Признавать банкротство я не собираюсь, потому что я собираюсь рассчитываться с ними. Но когда мне обрубают концы со всех сторон, это тоже не очень хорошо.
В общении с 29.RU Попович также сказал, что не считает себя мошенником, вину не признает, а уголовное дело заведено на неустановленное лицо. Сам же концерт Крида, по его словам, был организован хорошо.
— Была тонна рекламы по всему городу. Претензий к организации нет никаких. Понимаете, здесь вопрос мошенничества сразу отпадает, потому что мошенники обычно концерты не организуют.
Но я здесь, и концерт был проведен, всё было исполнено, все были довольны. Были привлечены все структуры, которые необходимы для такого масштаба концерта, скорая дежурила на площадке, всё было сделано. У меня команды нет. Я все концерты делаю один. К этому концерту я привлек помощницу, но это для того, чтобы от мелкой моторики избавиться. Но весь функционал на мне на одном.
По словам Поповича, решать проблему ему придется самому:
— У меня политика ответственности за всё, что происходит, но иногда случается, что люди, с которыми работаешь, когда всё хорошо, говорят «мы», а когда всё плохо, говорят «ты». Кому-то всё равно придется за это нести ответственность, все эти ситуации разгребать. Это мне. Благо, я работаю с отличным адвокатом, который тоже родом из Архангельска. Два архангелогородца против огромной машины в Москве. Потому что на первых судах просто какое-то сумасшествие было. Они приходили впятером! Пять человек против одного Павла с моей стороны. От руки писали какие-то документы об увеличении суммы долга, прямо от руки подавали. Это всё странно. Если условно говорить про счет, то первый суд за ними 1:0, второй, даже если это не полная наша победа, но всё равно 1:1. Потому что обычно апелляционные суды тысяч 100 максимум снимают. А тут 5 миллионов, тоже нешуточная сумма.
«Дорогого стоило собрать себя в руки»: про чувства Поповича
Сумма, которую требуют с Поповича, как он сам признается, для него сейчас «абсолютно неподъемная».
— В данный момент такими деньгами я не обладаю. Это факт. Если честно, это мое мнение, не знаю, насколько это корректно говорить, но мне кажется, что та сторона не очень заинтересована в решении вопроса именно финансовом. Потому что тогда бы они не пытались давить со всех сторон, подавая заявление в полицию и всё остальное. Здесь вопрос уничтожения, скорее, стоит. Ну чтобы, может быть, другим неповадно было, — сказал Попович. — Но я пока не вижу здесь ничего, кроме того, что нужно защищаться. Я слишком долго в этой ситуации скукоживался и принимал просто.
По словам Поповича, он раздумывал взять кредит, чтобы рассчитаться с Кридом.
— Это травля ведь с лета началась, как раз перед выходом проекта («Сердце Клавы». — Прим. ред.), когда вышла первая статья, что организатор в Архангельске против Егора Крида. Мне тогда дорогого стоило собрать себя в руки и продолжить [сниматься в проекте]. А потом, когда выскочила статья про уголовное дело, Baza написала, что я еще и дал признательные показания, ну тут вообще я снова вернулся в это состояние. Благо есть Павел, который видит во всех даже беспросветных ситуациях хорошие какие-то моменты, и близкие люди помогли мне собраться и пойти вперед. Если бы мы не собрались и не пошли бы вперед во время апелляции, то не было бы этого результата.
«Посидит, возможно, в тюрьме»: что говорит адвокат Крида
Дозвониться до Егора Крида редакции не удалось. Мы пообщались с адвокатом артиста Владиславом Подшибякиным. По его словам, Попович полностью не заплатил за выступление. Подшибякин рассказал о деталях уголовного дела о мошенничестве:
— Он представил сотрудникам Егора Крида платежки о том, что якобы оплатил. В действительности у него даже денег на счетах не было и оплаты он не производил. То есть ввел в заблуждение путем предоставления недостоверных платежных документов.
Дальнейшие действия после апелляционного суда команда Крида пока не обсуждала. К словам Поповича, что он планировал погасить долг, Подшибякин относится скептически.
— Он даже этих 7,5 миллиона рублей платить не собирается. Плюс там есть 1% неустойки в день. Там эта сумма увеличится и до 20, и до 30 миллионов рублей. Он уже сколько, год или два пытается заплатить. Он просто всех водит за нос. Я рассуждаю так: есть уголовное дело. Если его вина будет установлена, при такой квалификации посидит, возможно, в тюрьме. Это его жизнь, его выбор. Если он до конца не отдает себе отчет в серьезности ситуации, то как мы можем повлиять?
Подшибякин прокомментировал и слова Поповича о том, что уголовное дело — это рычаг давления на него.
— А в чём здесь инструмент давления? Что мы написали заявление и возбудили уголовное дело, реализовали свое право? Да бред, конечно.
Проверяют его на причастность к мошенничеству. Документы он все эти предоставлял, гендиректор фирмы он. Он всё это знал, действовал умышленно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с уголовным делом.
Попович еще в 2023 году говорил, что стороны достигли мирового соглашения, но договоренность сорвалась. Владислав Подшибякин это отрицает.
— Мы не заключали мирового соглашения. Он предлагал, а в действительности денег-то он не заплатил. Даже нельзя сказать, что речь шла о мировом соглашении. Речь шла об оплате им добровольно, а не о заключении мирового соглашения. Но никакой оплаты нет, поэтому мировое соглашение мы не заключали, — сказал Подшибякин.
Миллионные долги Антона Поповича
Попович не просто так упоминал, что от него «отвернулись все люди»: его партнер по бизнесу, соучредитель ООО «Твой Концерт» Алексей Сорокин отсудил у него крупную сумму. В октябре 2023 года фирма Сорокина «Траст» подала иск к Антону Поповичу. 31 января суд вынес решение: Попович должен выплатить 6,9 миллиона рублей по займу, включая 2,85 миллиона рублей неустойки.
Также «Траст» подало иск к «Твой концерт» на общую сумму 20,4 миллиона рублей — это займы, взятые в 2020–2021 годах плюс 11,9 миллиона рублей неустойки.
Проблемы у ООО «Твой концерт» возникли не только с выступлением Егора Крида. Компания организовывала выступление Валерию Меладзе, но мероприятие так и не состоялось. «Твой концерт» подало иск к музыканту, но суд не принял документы. Некоторым горожанам так и не вернули деньги за билеты: три человека отсудили в сумме 87 тысяч рублей.
Ситуация с Кридом — не первый суд Антона Поповича со знаменитостями. В 2018 году он получил иск от Тимати. Как следует с сайта московского суда, в сентябре 2018 года во Дворце спорта Профсоюзов выступил Тимати. Ему должны были заплатить 1,8 миллиона рублей, но заплатили лишь часть. Суд обязал Поповича выплатить оставшуюся сумму плюс неустойку и судебные расходы — всего порядка 1,4 миллиона рублей. Долг не выплачен до сих пор.
На этом суды по концерту Тимати не закончились. В 2020 году в Карелии ООО «Интерфест» взыскало с Поповича 1,7 миллиона рублей за аренду техники на выступление артиста. Долг не выплачен до сих пор.
На самого Антона Поповича открыто 14 исполнительных производств на общую сумму 8,9 миллиона рублей. В сентябре с него взыскали 79 тысяч рублей за то, что он сломал дверь в подъезде. В 2022 году с Поповича взыскали 154 тысячи рублей за ущерб, причиненный в ДТП. В 2019 году на него несколько раз подавал в суд Владислав Скалепов: Попович не вернул ему несколько займов на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.
Что касается ближайших планов Антона Поповича, он не собирается больше участвовать в проектах вроде «Сердце Клавы» — опыта ему хватило на всю жизнь. Сейчас архангелогородец разрабатывает собственное YouTube-шоу:
— Сейчас я в медиасфере пытаюсь транслировать свои мысли, и вроде бы достаточно удачно это получается. Привлечение аудитории тоже идет. Поэтому посмотрим, как всё будет дальше развиваться.
Про организацию концертов в дальнейшем Попович отвечает: «Поживем — увидим».