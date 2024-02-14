Попал на миллионные долги: Егор Крид судится с предпринимателем, который боролся за сердце Клавы Коки

В проекте Попович дошел до финала и долгое время считался фаворитом певицы. Он всё время пытался удивить завидную невесту. По итогу Клава Кока отказала ему и стала встречаться с другим участником проекта, моделью, актером и тиктокером Александром Повериным. При этом в финальной серии она призналась, что испытывала чувства к Поповичу.



— Я давно не испытывала ощущения, когда бабочки просыпаются, это очень крутое чувство. С тобой я чувствую себя очень юной. Суперлетящей, порхающей, как ребенок. Нам круто вместе, но мне кажется, что это очень быстро может закончиться, потому что тебя шатает, и меня шатает тоже. Мне больно это говорить, потому что ты знаешь, что я испытываю к тебе, и я знаю, что ты тоже испытываешь. Может быть, я совершаю ошибку... — говорила Клава Кока в слезах.

