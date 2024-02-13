«К нам движутся два облака плазмы»: Землю на два дня накроет магнитная буря из-за вспышки на Солнце

Напомним, у астрофизиков и медиков нет четкого понимания, влияют ли магнитные бури на самочувствие людей. Одни считают, что метеочувствительность существует, другие уверены, что недомогание, которое пациенты связывают с магнитными бурями, на самом деле вызвано другими причинами. Тем не менее врачи всё-таки советуют людям быть более внимательными к своему здоровью в дни магнитных бурь. Особенно тем, кто относится к так называемым группам риска. По словам врача-кардиолога Надежды Гуляевой, к ним относятся люди старше 50 лет, пациенты с болезнями сердца, с сахарным диабетом, гипертонией. В период бурь медики советуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов, нервных нагрузок и высыпаться.

