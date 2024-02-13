«К нам движутся два облака плазмы»: Землю на два дня накроет магнитная буря из-за вспышки на Солнце

Серьезные магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие двое суток — 13 и 14 февраля. Ученые сообщили, что на Солнце произошел большой выброс вещества. И теперь оно мчится в сторону нашей планеты.
— По данным космических наблюдений, в сторону Земли сейчас движутся два облака плазмы, первое из которых было выброшено 10 февраля, второе 11 февраля. Скорость выбросов составляет около 700 км/сек. По оценке, фронт солнечных выбросов достигнет орбиты Земли в ночь с понедельника на вторник, вызвав продолжительное ухудшение геомагнитной обстановки длительностью около двух суток, — отметили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).
Пик магнитной бури, по расчетам ученых, придется на середину дня 13 февраля. Сила бури — второй уровень по 5-балльной шкале.
— Такой балл считается умеренным, не вызывающим серьезных последствий. В то же время не исключены сюрпризы. Магнитные бури часто согласуются по времени с полярными сияниями, так как вызываются одними и теми же причинами — событиями на Солнце. Применительно к текущему событию, вероятность полярных сияний в европейской части России сейчас оценивается около 30% с понедельника на вторник, и около 20% для ночи со вторника на среду, — добавили специалисты.
Напомним, у астрофизиков и медиков нет четкого понимания, влияют ли магнитные бури на самочувствие людей. Одни считают, что метеочувствительность существует, другие уверены, что недомогание, которое пациенты связывают с магнитными бурями, на самом деле вызвано другими причинами. Тем не менее врачи всё-таки советуют людям быть более внимательными к своему здоровью в дни магнитных бурь. Особенно тем, кто относится к так называемым группам риска. По словам врача-кардиолога Надежды Гуляевой, к ним относятся люди старше 50 лет, пациенты с болезнями сердца, с сахарным диабетом, гипертонией. В период бурь медики советуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов, нервных нагрузок и высыпаться.
Между тем в ближайшее время вспышки на Солнце, вызывающие магнитные бури, по мнению ученых, станут происходить всё чаще.
— Частота появления магнитных бурь на Земле связана с 11-летним циклом солнечной активности. В периоды минимальной активности на Земле может происходить всего 1–2 бури в год, а при максимуме — 50 бурь, — рассказал 76.RU кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов.
Специалисты предполагают, что 2024 год как раз может стать пиковым в разрезе солнечной активности.
Оценка мощности магнитных бурь
G1 — незначительная. Ураганы G1 могут вызвать слабые колебания в энергосистеме и оказать незначительное влияние на работу спутников.
G2 — умеренная. Предполагается, что такие бури могут спровоцировать в энергосистемах высоких широт проблемы с напряжением. А длительные штормы G2 способны вызвать повреждение трансформаторов.
G3 — сильная. При таком уровне могут возникнуть проблемы с прерывистой спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, а также перебои в работе HF-радио. В энергосистемах может потребоваться корректировка напряжения, а на некоторых защитных устройствах могут начаться ложные срабатывания.
G4 — тяжелый. В энергосистемах могут возникнуть проблемы с контролем напряжения. Спутниковая навигация может ухудшиться на несколько часов, распространение КВ-радиоволн будет прерываться, а низкочастотная радионавигация может быть нарушена.
G5 — экстремальный. В энергосистемах могут наблюдаться широко распространенные проблемы с контролем напряжения, а в некоторых сетевых системах может наблюдаться полный обвал или отключение электроэнергии, распространение КВ-радиоволн может быть невозможно во многих областях в течение 1–2 дней, спутниковая навигация также может ухудшиться на несколько дней.