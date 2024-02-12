Мобилизованных передумали оставлять в строю до 65 лет: новости СВО за 11 февраля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 февраля.
«Российская угроза»
Франция призвала страны ЕС последовать ее примеру и увеличить объемы финансирования обороны на фоне угрозы «российского вторжения» в страны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью газете Ouest France.
По его словам, странам содружества необходимо обсудить множество вопросов, в том числе общий парк военной техники и улучшение взаимодействия между военными.
Линия обороны
Эстония планирует продолжить строительство линии обороны на границе с Россией, несмотря на заявления Путина, сделанные в интервью Такеру Карлсону. Напомним, российский президент сообщил, что Москва не имеет территориальных претензий к Латвии, Польше или другим странам континента.
— Мы не изменим наши планы только потому, что Путин дал интервью журналисту. Сейчас мы повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и все остальные, — заявил министр обороны республики Ханно Певкур.
Предельный возраст контрактников
Проект федерального закона о предельном возрасте для контрактников исчез с портала правовых актов, замечает ТАСС.
Документ предполагал установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации. Как говорится в пояснительной записке к документу, сейчас норма, устанавливающая предельный возраст военнослужащих на уровне 75 лет для высших офицеров и 65 лет для прочих воинских званий, распространяется только на тех, кто поступил на службу после 24 июня 2023 года.
Тех, кто был мобилизован или заключил контракт с Минобороны ранее, это не касалось. Действие нового законопроекта распространялось бы только на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года — дня, когда Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.
Об интервью с Карлсоном
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что интерес к интервью президента с американским журналистом продолжает расти, а количество просмотров уже превышает рейтинги самых популярных вещателей мира. Таким образом, задача интервью достигнута — Владимира Путина увидели и услышали во всём мире.
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