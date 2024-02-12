Мобилизованных передумали оставлять в строю до 65 лет: новости СВО за 11 февраля

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что интерес к интервью президента с американским журналистом продолжает расти, а количество просмотров уже превышает рейтинги самых популярных вещателей мира. Таким образом, задача интервью достигнута — Владимира Путина увидели и услышали во всём мире.

Самое важное из интервью можете прочитать в этом материале.