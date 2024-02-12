«Не хотелось на пенсии без денег сидеть»: как учительница начальных классов стала частным детективом

Учительница начальных классов из небольшого районного города Михайловки Волгоградской области Елена Матвеева устала от непослушных детей, капризных родителей и многочисленных бумаг за мизерную плату. Решив кардинально изменить свою жизнь, она стала частным детективом.
Как рассказала Елена Матвеева нашему коллеге из V1.RU, почти всю свою сознательную жизнь она посвятила работе в школе. Но в 48 лет она твердо поняла, что совершенно не хочет до самой пенсии тянуть нелегкую лямку педагога, а затем еще и жить на скромную пенсию учителя начальных классов.
— Я больше 30 лет проработала в школе и под конец уже устала. Последнее время работать было тяжело из-за здоровья, — признается Елена. — Устала вставать каждое утро на работу, а потом допоздна проверять вечером тетрадки за мизерную плату. Сначала решила, что выпущу свой класс детей и уйду на пенсию. Но потом подумала, что на одну пенсию жить не хочу. Не сидеть же мне практически без денег.
Решение стать частным детективом было спонтанным. По словам Елены, об этой профессии она никогда не задумывалась. Но возникшая идея сформировалась и окрепла. И воплощать ее в жизнь она начала по четкому и методичному плану с неуклонной настойчивостью педагога с огромным стажем.
— Это было резкое решение. Я узнала про профессию частного детектива. Стала больше про нее узнавать и в 48 лет поступила заочно на юриста, — рассказывает Елена Матвеева. — В 52 года получила диплом. Затем уже прошла курсы детективов и получила лицензию. Поначалу это было как хобби, и я совмещала его с работой в школе. Ученики знали о моей новой профессии и откровенно удивлялись. Коллеги тоже были в курсе и понимали, что зарабатываю я уже больше, чем они. И полученные знания по юриспруденции пригодились, когда помогала коллегам с документами. А вот уже школьные навыки работы с компьютером помогли в новой работе.
Первых заказчиков детектив искала в социальных сетях, почти три года занимаясь наработкой клиентуры.
— В основном я занимаюсь поиском людей, и находить клиентов по этой сфере можно в тематических группах. Там у меня есть объявления. По Михайловке развешивала листовки, — вспоминает Елена Матвеева. — Первым моим заказчиком стала женщина, искавшая свою внучку. Дело в том, что ее дочь попала в секту и лишила женщину какого-либо общения с внучкой. Задача была определить их местонахождения. В итоге мы смогли найти ее в Москве
Оказалось, что работа Елены практически не похожа на ту деятельность, о которой она читала в популярных детективных романах.
— В молодости я любила читать Конан Дойля, а фильмы про Шерлока Холмса до сих пор пересматриваю, — улыбается она. — Но ассоциировать себя с Шерлоком Холмсом или мисс Марпл я не могу. Все-таки я из дома работаю, а герой Конан Дойля имеет куда более широкие способности и возможности.
Но, по словам Елены, профессиональных навыков у нее вполне достаточно, чтобы помогать не только клиентам, но и знакомым.
— Когда я еще работала в школе, меня часто друзья просили о помощи, — рассказывает она. — Например, коллеге поступали с неизвестных номеров угрозы о блокировке карты и прочие уговоры от мошенников. Я сразу проверяла этот контакт и объяснила ей, что переживать не стоит.
По словам детектива, для выполнения своих задач ей часто приходится сотрудничать с самими необычными специалистами.
— Те, кто ищет потерявшихся близких, пишут мне даже из других стран. Часто пишут из Америки. Многие, кто был усыновлен в детстве из России, пытаются узнать судьбу своих биологических родных, — рассказывает Елена Матвеева. — Для решения подобных задач у меня есть широкий инструментарий.
Елена Матвеева говорит, что сейчас интернет значительно облегчает работу детективу, но полностью от нее не избавляет.
— Да, когда ко мне обращаются люди, то в основном они называют одно только имя и фамилию человека, — говорит Елена. — Интернет позволяет узнать очень многое. Если потратить время, кажется, что узнать можно абсолютно всё. Затем, если речь идет о поиске биологических родителей, я пишу запрос в ЗАГС, а далее обращаюсь в суд. У меня очень много уже на счету выигранных дел. Я даже доклад на конференции детективов на эту тему специально готовила. Никуда не девается и работа с архивами. Так, однажды женщина искала информацию о своей матери. Я узнала, что она из Питера. Отправила своего человека в центральный архив города, чтобы та перефотографировала всю информацию об этой женщине. Узнали огромное количество информации.
Еще одна из популярных причин для обращения к частному детективу, по словам Елены, это проверка возлюбленного на порядочность и верность.
— Я не всеми делами занимаюсь. Наружное наблюдение и какие-то криминальные истории сразу передаю коллегам, — признаётся Елена, — а вот дела семейные — это мое. Мужья пытаются проверить жен, жены — мужей. Еще из-за звонков с угрозами обращаются. Обычно, конечно, вычислить номера довольно сложно. Но бывают и со своих люди звонят. А вот под Новый год обратилась женщина, которая нашла свою любовь в социальных сетях. Но она ни разу не видела его и даже фамилии не знала. Очень просила его найти. Потом чудесным образом я узнала, что этот человек действительно существует и даже работает в одной из районных администраций Волгограда. Тут-то мы и нашли и его настоящие фотографии. Оказался он пузатым и заплывшим. Так что моя помощь оказалась очень кстати — посмотрев, мой клиент поняла, что сразу его разлюбила.
К радикальным сменам профессиональной деятельности приходили и другие педагоги. Например, бывший учитель русского языка Алина Ерина также рискнула всем ради исполнения своей мечты — приюта для сотен птиц, енотов и даже кабанов. Чтобы спасать жизни искалеченным животным, мать двоих детей уволилась из школы и посвятила себя орнитологии.