«Не хотелось на пенсии без денег сидеть»: как учительница начальных классов стала частным детективом

Решение стать частным детективом было спонтанным. По словам Елены, об этой профессии она никогда не задумывалась. Но возникшая идея сформировалась и окрепла. И воплощать ее в жизнь она начала по четкому и методичному плану с неуклонной настойчивостью педагога с огромным стажем.

— Это было резкое решение. Я узнала про профессию частного детектива. Стала больше про нее узнавать и в 48 лет поступила заочно на юриста, — рассказывает Елена Матвеева. — В 52 года получила диплом. Затем уже прошла курсы детективов и получила лицензию. Поначалу это было как хобби, и я совмещала его с работой в школе. Ученики знали о моей новой профессии и откровенно удивлялись. Коллеги тоже были в курсе и понимали, что зарабатываю я уже больше, чем они. И полученные знания по юриспруденции пригодились, когда помогала коллегам с документами. А вот уже школьные навыки работы с компьютером помогли в новой работе.