«Понял, что она одинока». История любви пенсионеров из глубинки — их нежное фото опубликовали в VOGUE

Четыре года назад 86-летняя Клара Ивановна и
— Никогда не забуду автобус
После этого дня пара не расставалась. С тех пор Клара Ивановна и Анатолий Демьянович живут вместе: много гуляют, танцуют и любят отдыхать в санатории. Не так давно трогательных пенсионеров заметил фотограф Юлия Садыкова и отправила их снимок в итальянский VOGUE. Так пожилые супруги появились в известном модном журнале. Как изменилась их жизнь после этого? Наши коллеги из 72.RU побывали в гостях у пары — смотрите видео чуть выше.