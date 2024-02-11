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«Понял, что она одинока». История любви пенсионеров из глубинки — их нежное фото опубликовали в VOGUE

Клара Ивановна и Анатолий Демьянович познакомились в автобусе, когда ей было 82 года, а ему 87

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Посмотрите трогательное видео

Видео: Семен Громов / 72.RU

Четыре года назад 86-летняя Клара Ивановна и 91-летний Анатолий Демьянович встретились в тюменском автобусе. Мужчина подсел к незнакомке, чтобы пообщаться. Пенсионеры были одиноки и никуда не спешили.

— Никогда не забуду автобус 30-й. Смотрю: сидит девушка. Начали разговаривать. Понял, что она одинока, как и я. Говорю: «Пойдем ко мне в гости, посмотришь, как я живу». Я сразу ее полюбил. 8 ноября просто был на высоте, — вспоминает Анатолий Демьянович.

После этого дня пара не расставалась. С тех пор Клара Ивановна и Анатолий Демьянович живут вместе: много гуляют, танцуют и любят отдыхать в санатории. Не так давно трогательных пенсионеров заметил фотограф Юлия Садыкова и отправила их снимок в итальянский VOGUE. Так пожилые супруги появились в известном модном журнале. Как изменилась их жизнь после этого? Наши коллеги из 72.RU побывали в гостях у пары — смотрите видео чуть выше.

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ЛюбовьПараПенсионер
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