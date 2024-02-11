Беспилотники атаковали регионы России: новости СВО за 10 февраля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 10 февраля.
Иноагенты
Минюст России пополнил список иноагентов. На этот раз в него вошла одна компания — ООО «Елкин картон», принадлежащая художнику и архитектору Сергею Елкину (который также признан иноагентом). Создатель компании известен карикатурными работами, в том числе на российских политиков и бизнесменов.
Атаки ВСУ
Ранним утром 10 февраля над Брянской областью были перехвачены и уничтожены три БПЛА, сообщает Минобороны. Чуть позднее стало известно еще о двух беспилотниках самолетного типа. Глава региона Александр Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Также под обстрел попала окраина хутора Понуры под Белгородом. Осколочные ранения получили три человека, сообщил Вячеслав Гладков.
ВМФ России отразил атаку безэкипажных катеров на гражданские суда в Черном море. Один из них удалось уничтожить, остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.
Новый законопроект
Россиянам хотят запретить рекламироваться на ресурсах иноагентов. Василий Пискарев, глава профильной комиссии в Госдуме, заявил, что законопроект о введении запрета уже подготовлен и находится на согласовании.
Ранее Вячеслав Володин сообщал, что для тех, кто будет нарушать запрет, будут предусмотрены «строгие меры ответственности». По его словам, в адрес депутатов Госдумы поступают многочисленные обращения граждан, которые возмущены тем, что блогеры, «действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь» на Россию, зарабатывают деньги на гражданах РФ и отечественных компаниях.
Проблемы с посольством Украины
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По данным ТАСС, Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве. Это стало ответом на прошлогодний инцидент, когда Киевский городской совет разорвал договор аренды земельного участка, на котором расположено здание российского посольства.