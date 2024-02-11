Беспилотники атаковали регионы России: новости СВО за 10 февраля

Иноагенты

Минюст России пополнил список иноагентов. На этот раз в него вошла одна компания — ООО «Елкин картон», принадлежащая художнику и архитектору Сергею Елкину (который также признан иноагентом). Создатель компании известен карикатурными работами, в том числе на российских политиков и бизнесменов.

Атаки ВСУ

Ранним утром 10 февраля над Брянской областью были перехвачены и уничтожены три БПЛА, сообщает Минобороны. Чуть позднее стало известно еще о двух беспилотниках самолетного типа. Глава региона Александр Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет.