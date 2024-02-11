«Русские везде пытаются заработать на своих». Фотограф из России переехал в Таиланд и сравнил Пхукет с Сочи, где много наших

Мысли о том, чтобы переехать в другую страну, у Ивана и его жены Ксении были уже давно, последние лет 10.



— Я как основной кормилец в семье и тот, кто ходит по магазинам, из года в год всё больше задумывался о том, что что-то делаю не так. Память хорошая, особенно в отношении того, что и сколько стоит и как быстро растут цены. Мы с женой оба неплохо зарабатывали, но при этом лишних денег не было никогда. Нам ни разу не удалось накопить на что-либо значимое, хотя я как фотограф и видеограф продавал контент за рубеж, получал деньги в иностранной валюте, и чем активнее рос доллар, тем выше становилась моя зарплата. Этого нашей семье из четырех человек и кота всё равно не хватало, — рассказывает Иван.