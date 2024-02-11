«Русские везде пытаются заработать на своих». Фотограф из России переехал в Таиланд и сравнил Пхукет с Сочи, где много наших

— Пхукет — это Сочи, а Паттайя — Адлер. Поэтому мы выбрали для жизни Бангкок — цивилизованный город с массой возможностей и минимумом русских, — рассказывает бывший ангарчанин Иван, который уже больше года живет в столице Таиланда. Его история, с одной стороны, похожа на многие другие, но с другой — уникальна. У его семьи нет бешеных айтишных заработков, на которые можно снимать виллу у моря и круглосуточно питаться морскими деликатесами. Но тем не менее Иван с супругой, двумя детьми и котом-бенгалом живет и работает здесь и в целом доволен своей новой жизнью. О ней он рассказал корреспонденту IRCITY.RU.
«На таможне спрашивали, зачем мне монитор и ноутбук, если я турист»
Мысли о том, чтобы переехать в другую страну, у Ивана и его жены Ксении были уже давно, последние лет 10.
— Я как основной кормилец в семье и тот, кто ходит по магазинам, из года в год всё больше задумывался о том, что что-то делаю не так. Память хорошая, особенно в отношении того, что и сколько стоит и как быстро растут цены. Мы с женой оба неплохо зарабатывали, но при этом лишних денег не было никогда. Нам ни разу не удалось накопить на что-либо значимое, хотя я как фотограф и видеограф продавал контент за рубеж, получал деньги в иностранной валюте, и чем активнее рос доллар, тем выше становилась моя зарплата. Этого нашей семье из четырех человек и кота всё равно не хватало, — рассказывает Иван.
Супруга Ивана тоже работала, получая вполне неплохую по меркам Ангарска зарплату в 45 тысяч рублей. Дополнительный доход приносила подработка. В 2019 году семья впервые позволила себе большой совместный отпуск и поездку за границу. Они выбрали Таиланд, как и многие, потому что это направление более-менее доступное для сибиряков и при этом интересное.
Поехали сразу на месяц и не по готовой путевке, а самостоятельно, чтобы посмотреть страну и узнать не только ее глянцевую обложку, но и изнанку, которую туристам-«пакетникам» не показывают.
— Мы многое видели, сравнивали, думали. И так уж случилось, что на последние дни нашего отпуска выпало начало ковидной пандемии. Встал вопрос: оставаться в Тае с женой и ребенком вот прямо сейчас или как-то возвращаться домой? Мне 33 года, я первый раз за границей и не очень понимаю, что делать. Мы сидим в отеле Бангкока, до вылета три дня, мысли остаться не покидают. Но я, дурак, не решился, хотя сейчас понимаю, что мы бы от этого всего только выиграли. Но страх перед неизвестностью пересилил, — продолжает историю Иван.
Семья вернулась в Ангарск первым же рейсом, которым вывозили русских туристов из Таиланда. После возвращения на Ивана накатила депрессия. И дело было не только в ковидной изоляции, свою роль сыграл контраст между яркими красками азиатской страны и монохромом российской весны.
Отпустило Ивана лишь к концу 2021 года: снова захотелось жить, что-то делать, творить. Но в феврале 2022-го началась спецоперация, а вместе с ней и новый круг мыслей об эмиграции. Как минимум потому, что начались проблемы с финансами.
— Мы боролись внутри себя со всем происходящим, как-то справлялись, но в середине ноября 2022 года мне и всем моим коллегам по цеху сказали: «Всё, ребят, мы не будем платить вам до тех пор, пока вы в России». И передо мной встал выбор: идти работать продавцом в условное «Красное и белое» либо валить. Но куда? В ту ночь я просто не спал, лежал и думал: «А что дальше?» — рассказывает Иван.
Иван рассказывает, что после этого сомнений не осталось — надо ехать. К переезду морально они уже были готовы, а вот с финансовыми возможностями было сложнее. Поэтому сразу отпали какие-то европейские страны. Еще супруги рассматривали вариант переехать в Турцию, но к тому моменту и там стали закручивать гайки для эмигрантов. Так что выбор пал на Таиланд.
— Среди ночи я разбудил жену и сказал: «Иду покупать билет». Еще днем я видел распродажу, но самая поздняя дата, когда можно улететь, — 15 декабря. Весь год цены на билеты были просто космические, а тут опустились до 80 тысяч рублей на человека в одну сторону. Даже таких денег у меня не было, так что пришлось воспользоваться кредиткой жены. С того момента до вылета оставалось две недели, — говорит фотограф.
Он тут же продал свою машину и все вещи, которые представляли ценность, но увезти с собой которые было невозможно. Деньги за границей были куда нужнее.
— Оставить что-то в Ангарске мне было легко. Квартиры у меня никогда не было, по машине 1998 года я тоже не скучаю. Было как-то всё равно. Я не боялся попасть на спецоперацию, я боялся остаться и стать частью всего этого, — признаётся Иван.
В багаж он загрузил по максимуму всё, что могло пригодиться по работе: технику для съемок фото и видео, большой монитор для подготовки контента. Чтобы забрать с собой побольше ценных вещей, Ваня пользовался разными лайфхаками от заядлых путешественников, вроде собирать в отдельный пакет лекарства, которые никак не учитываются в весе багажа.
— На таможне мне, естественно, задавали очень много разных вопросов, мол, почему я такой странный и зачем мне с собой монитор и ноутбук. Еще интересовались, что я везу, сколько у меня с собой денег, и прямо говорили, что не очень-то я похож на туриста. Всё это было неприятно, но в итоге меня пропустили, и я улетел. Улетел сначала один, а жена с дочкой Соней прилетели ко мне только спустя три месяца, — рассказывает Иван.
Кот, который «платит» налоги
Супруга Ивана Ксения рассказала, что ей расставаться с домом было сложнее. Но когда они с мужем начали планировать переезд, она выучилась на мастера маникюра, чтобы иметь какой-то дополнительный доход и навык, который может пригодиться в любой стране.
— Была надежда, что в Таиланде я смогу этим дополнительно зарабатывать. Я знаю, что иностранцам там работать нельзя, это опасно, но наши русские девчонки работают. Да, на свой страх и риск, ведь в любой момент тебя может кто-то сдать, и за этим сразу же последует депортация. Но я предпочла иметь этот навык на всякий случай. Дочка у нас и так была на онлайн-обучении последние три года, так что проблем со школой не было никаких, — делится Ксения.
Однако семья сильно скучает по родным и друзьям. Кроме того, их квартира пока пустует, супруги еще не придумали, что с ней делать: то ли продать, то ли сдавать в аренду. Но в любом случае перед этим Ксении придется ненадолго вернуться в Россию, чтобы провести ревизию, разобрать всё нажитое за эти годы и придумать, что делать с этим добром.
Сын Ксении и Ивана Никита сначала уезжать из Ангарска не хотел, но потом все-таки согласился. Он же перевез последнего члена семьи — кота-бенгала Нео, и это был тот еще квест.
— Сына мы всячески уговаривали, зазывали, он не хотел, жил в квартире с котом. И вот где-то за полгода я попросила сына сделать прививки коту, чипировать его, оформить документы. Брали разрешение на вывоз в Россельхознадзоре. Параллельно я в Telegram нашла помощника, который за деньги помогает оформить все документы на ввоз питомца в Таиланд. Сделали коту визу, но он не вернулся в Россию в назначенный срок, так что теперь он у нас эмигрант, который по документам не сможет вернуться обратно и останется в Тае навсегда, — рассказала Ксения.
Она говорит, что жить с котом в Таиланде непросто. Практически во всех кондоминиумах животных держать нельзя. Особенно если речь идет о фарангах, то есть иностранцах. Да и тайцы вынуждены прятать питомцев. В частных домах чуть проще, можно найти варианты, где жить с животными можно всем: и местным, и приезжим.
— Когда мы приехали, Ваня уже на год снял кондо, где держать питомцев было нельзя. Так что два месяца кот жил нелегально, втихушку. Хорошо, что он у нас несильно оручий, его можно было прятать. А сейчас мы сняли таунхаус, в котором держать котов можно. Теперь кот живет с нами законно, «платит» налоги и всё такое, — делится Ксения.
«Вы русские, значит едите свинину и каждый день пьете»
Иван и Ксения рассказывают, что выбрали Бангкок не просто так. В этом городе они уже были во время путешествия в 2019 году, им в целом всё понравилось. Кроме того, тут больше возможностей с работой.
— Через нескольких знакомых я нашел в Бангкоке ребят, которым мог быть интересен в плане сотрудничества. Я им написал, почти что навязался, но я настолько сильно к этому стремился и уже представлял, что работаю у них, что всё так и случилось. Как только я прилетел в Бангкок, я пришел к ним в офис, и меня уже оттуда не смогли выгнать, — шутит Ваня.
Он рассуждает: здесь нет моря, но до него при желании можно доехать за полтора часа. Кроме того, Бангкок, безусловно, более цивилизованный, чем та же Паттайя или Пхукет. Плюс меньше русских.
Иван говорит, что Паттайя ему не понравилась сразу, не нравится и сейчас. В ней «дешевый и непонятный отдых», всё ориентировано на туристов. На Пхукете похожая атмосфера, только всё гораздо дороже.
— Пхукет — это Сочи, а Паттайя — это Адлер. В магазинах даже по-русски тебе могут ответить и спросить что-то, а на рынках тем более. Мне такое не нравится. Тем более я ехал жить и работать, а не отдыхать. Найти в Паттайе или на Пхукете спокойное жилье, инфраструктуру и работу, не связанную с туризмом, сложно. А Бангкок — большой интернациональный город. Все деньги сначала приходят в Бангкок, потом уже распределяются везде, поэтому в столице всегда есть заработок, — рассуждает Иван.
Он говорит, что к пробкам и шуму привык достаточно быстро. Тем более что всё сильно зависит от того, в каком районе города ты находишься. От пробок спасает передвижение на велосипедах или мотобайках, а шум — это в основном фишка центральной части мегаполиса.
— Мы живем в 5–6 станциях метро от центра, то есть в целом не очень далеко. Но метро в Таиланде дорогое, поэтому мы ездим на байке. Сам центр мне не нравится в плане жилья, оно дорогое. А вот всякие коттеджные поселки, закрытые деревушки, так называемые вилладжи, относительно недалеко от центра, это наш вариант. Территория закрытая, внутри тишина, птички поют, есть сады и бассейны, — говорит собеседник.
Но чтобы найти подходящий вариант, Ивану пришлось сильно заморочиться. Тайцы не пользуются сервисами для поиска и аренды жилья, все объявления размещают в Facebook* (запрещенная в России экстремистская организация).
— Искать там что-то — это ужас. Там нет ни фильтров, ни еще каких-то вспомогательных подсказок. Я недели две осваивал, как пользоваться этим поиском, и жилье себе нашел почти чудом, еще и относительно дешевое. Многие потом удивлялись, как мне удалось снять приличное кондо за 8500 батов в месяц в столице, — делится подробностями Ваня.
Он говорит, что из-за таких сложностей у русских развита между собой перепродажа права аренды на жилье. Те, кто освоили правила игры, находят варианты, бронируют, а потом пересдают соотечественникам за более высокую стоимость.
Еще одна особенность жилья в Бангкоке — его можно снять только на год. Арендатор платит за два месяца вперед, а потом вносит ежемесячные платежи. Если хочешь снять квартиру на срок поменьше, либо не найдешь такой вариант вовсе, либо месячная аренда будет в два раза дороже. Хотя, в принципе, тайцы не последовали примеру Турции и не стали поднимать цены, когда в их страну хлынул поток эмигрантов.
— Чтобы арендовать жилье, приходится проходить собеседование с каждым арендодателем. Больше 50% либо отказывают, либо игнорируют, понимая, что ты иностранец. Особенно если у тебя нет рабочей визы. Дом снять еще сложнее, потому что большая их часть сдается без мебели. Те, что с мебелью, местные быстро превращают в истинно тайское жилье. Они любят захламлять квартиры, красить стены в непонятные цвета, и в итоге бывают проблемы с уютом, — рассказывает Иван.
Сибиряк даже вспомнил одну смешную историю про то, как они не смогли арендовать дом из-за стереотипов о русских.
— В Бангкоке много мусульманских районов, мы живем в одном из таких. И в этих районах есть дополнительные требования и ограничения. Например, в магазинах не продают алкоголь. И вот мы находим дом, списываемся с хозяйкой, она задает неприлично много вопросов. После длительной беседы она внезапно выдает: «Вы русские, а значит едите свинину и каждый день пьете, а в моем доме нельзя ни то, ни другое». Как вы понимаете, этот дом мы в итоге не сняли, — смеется собеседник.
«Трудно осознать, что ты приехал сюда жить, а не путешествовать»
Рассказывая в целом о жизни в Бангкоке, Ваня и Ксения немного расходятся в его восприятии и видении. Муж говорит, что не чувствует его многолюдности, а пробки, когда ты на мотобайке, перестают быть проблемой.
— В 2023 году Бангкок стал самым посещаемым городом среди туристов, сюда приезжало сколько-то миллиардов человек. Но я не чувствую, что их тут много. Не вижу их просто-напросто, потому что будни провожу в офисе. Пробки? Я езжу на байке, но мне не тесно. Вот как Индию показывают, там всё гораздо плотнее, а здесь, по моим ощущениям, не так. Понятно, что в час пик улицы Бангкока стоят, но мы и не лезем на них в такое время, — отмечает Иван.
Ксения же говорит, что в центре ужасно многолюдно, поэтому они туда стараются не заглядывать.
— Грязь я тоже не особо ощущаю после Ангарска, для меня большой разницы нет, — говорит Ваня.
— Конечно, ты ведь не моешь окна и полы постоянно, — парирует Ксения. — Город очень грязный, приходится убираться дома постоянно. Пыль кучками скапливается, еще и с жировым налетом.
К жаркому климату сибиряки, кстати, уже привыкли, потому что, опять же, днем находятся в помещениях с кондиционерами и на улицу стараются не ходить, а по вечерам в Тае довольно комфортно.
А вот довольно распространенное мнение о том, что в Таиланде всё дешево, Иван с Ксенией уже могут опровергнуть.
— Когда турист — это одно, а когда живешь тут постоянно — другое. Вроде и знаешь, на чем экономить, но денег уходит больше. Здесь очень дорогая электроэнергия, счета за электричество нас первое время сильно удивляли. Но это и понятно, в Тае нет электростанций, они ее покупают, потому дорого перепродают. Я пытался просчитать, сколько бы стоила солнечная энергия, но понял, что она тоже не особо выгодна, — комментирует наш герой.
Также он говорит о проблемах дорожного движения и отношения к пешеходам, у которых в Таиланде нет приоритета. При этом отмечает, что сами дороги здесь отличного качества.
— Еще по прошествии времени я понял, что меня бесят комары. Я их раньше не замечал, видимо, они как-то незаметно меня ели, а теперь я чувствую сильно. Особенно где-нибудь на островах ужас что творится. Ты их не слышишь и не видишь, но потом чешешься весь абсолютно, — рассказывает Ваня.
Он говорит, что поначалу было сложно осознать: ты приехал в Бангкок не путешествовать, а жить и работать.
— И сразу всё становится по-другому. В чем-то проще, в чем-то сложнее. Например, вместо бара ты ищешь место, где подешевле купить нормальную еду, ловишь акции, скидки. В целом похоже на жизнь в Ангарске, просто город в сто раз больше и теплее. Ну то есть здесь у тебя те же процессы теперь, что и в России: оплата счетов, закуп продуктов, работа, дом, обустройство быта, — добавляет собеседник.
Ребята рассказывают, что в плане питания у них в Таиланде тоже всё почти как в России: в забегаловки они не ходят, готовят дома. Продукты закупают в крупных гипермаркетах с европейскими товарами. Азиатскую еду почти не употребляют.
— Чаще берем курицу, потому что она тут дешевая — примерно 150 рублей на наши деньги уже без костей, грудка. Недавно купили барбекю-гриль, будем жарить на нем рыбку, мясо. Со свининой и говядиной тут сложнее. Рыба тоже не сказать чтобы очень дешевая. Конечно, дешевле, чем в России, но всё равно ее берем нечасто. Иногда варим тайский супчик на свой европейский лад, — рассказывает Ваня.
— Да, на кокосовом молоке. Приезжайте в гости, Иван угостит, — добавляет Ксения.
Недостатка в сырах в Таиланде особо не наблюдается, правда, вкус у них чуть отличается от привычного русскому человеку. Но Ваня говорит, что ему нравится моцарелла. Колбаса, сосиски и прочие полуфабрикаты в Тае дорогие. Как, например, и творог, который еще надо постараться найти.
— Постепенно отвыкаешь от продуктов, которые трудно достать, потому что они на глаза не попадаются. Да и фиг с ними. Молоко тут есть, вкусное, мне нравится. Нет соленых огурцов и квашеной капусты, поэтому мы дома иногда солим сами. Яблоки в Тае все привозные, китайские, поэтому дорогие. Но зато тут много других фруктов, которых мы стали есть больше, — комментирует Иван.
Его семья любит арбузы, которые можно покупать хоть каждый день, а вот манго тут бывает не всегда. В несезон, летом, манго привозят откуда-то из других стран, и цена на этот фрукт резко вырастает. Да и вообще тайские фрукты не такие дешевые, как может показаться, когда ты турист и особо не считаешь деньги.
В Бангкоке — работа, на островах — отдых
Иван — фотограф и видеограф, собственно, этим же он занимается и в Таиланде. Признаётся, что раз на раз не приходится: иногда работы катастрофически много, а иногда перебиваются редкими заказами. При этом не бывает ситуации, чтобы заработать было совсем не на чем. В Бангкоке много иностранцев самых разных профессий, которым нужен контент, кроме того, часто поступают предложения от соотечественников. В том числе от звезд или комиков, которые гастролируют по Таиланду.
— Таиланд научил проще относиться ко всему и браться за любую работу, в которой ты более-менее компетентен. Ты перестаешь из себя что-то строить, не обламываешься и несильно выбираешь. В компании, где я работаю сейчас, мне не всегда выпадают именно съемки, есть много разных офисных функций, потому что у нас есть реклама, сопровождение шоу, видеопродакшн. В нашей индустрии в Таиланде платят нормально, если ты хорошо работаешь, не тупишь. Я часто говорю, что Таиланд — это большое море. В нем есть много разной рыбы: мелкой, крупной, средней. Так или иначе ты всегда что-то найдешь для себя, — делится мыслями Иван.
Собеседник признаётся, что за год в Тае успел неплохо пополнить портфолио, поработал на съемках фильмов, шоу, концертов российских рэперов и стендап-комиков вроде Сергея Орлова.
— Я уверен, если ты не глуп, более-менее коммуникабелен, дружишь с компьютером и что-то умеешь делать, то можно смело уезжать в другую страну и развиваться там. Особенно если знаешь английский и готов учиться новому. Можно сразу хоть в Америку ехать. Многие мои друзья и коллеги так сделали, а еще разбрелись по Европе, Азии. Всё упирается только в навыки, в уверенность, смелость и желание решиться что-то поменять, — утверждает ангарчанин.
Супруга Ивана Ксения в Таиланде пока не работает: занимается домом, детьми, помогает супругу по мере возможностей. Иногда делает маникюр, но клиентов пока мало. Надеется, что сработает сарафанное радио и их станет больше.
Дочка Соня в онлайн-режиме заканчивает девятый класс и готовится сдавать экзамены, чтобы получить аттестат. Пока семья еще не придумала, как это можно сделать за границей без особых сложностей, но работают над этим. Друзей у Сони в чужой стране пока нет, и это тоже проблема для Вани и Ксюши. Им хочется, чтобы дети общались со сверстниками и были социализированы.
Сын Никита помогает Ване делать контент и даже умудряется немного на этом зарабатывать. У него общение со сверстниками складывается лучше: в Таиланде он познакомился с девушкой и даже начал строить отношения.
Когда приходит время для небольшого семейного отпуска, Ваня, Ксения и их дети едут на острова. Ребята разделяют работу и отдых, поэтому на постоянку выбрали мегаполис, а небольшие деревушки на берегу моря оставили для релакса.
— Многие еще поэтому не выбирают острова для жизни, потому что там работать невозможно. Там наступает тот самый сабай (ощущение безмятежности и полной расслабленности. — Прим. ред.), и переключаться трудно. Я бы смог, но для многих это проблема. Просто мне бы тогда пришлось постоянно мотаться в Бангкок и обратно, я не хочу. Лучше жить в одном месте, а отдыхать в другом. Да, раньше были мечты про жизнь на берегу моря, но сейчас их уже нет. Нам пары недель хватает, чтобы накупаться, пожить в глуши, отдохнуть, а потом уйти в обычный режим. Острова должны оставаться местом для отпуска, иначе всё перемешается и не останется локаций, куда можно сгонять на пару недель и передохнуть, — уверен Иван.
Планов возвращаться в Россию у ребят нет. Иван говорит, что они либо так и будут жить в Тае как вечные туристы, потому что легализоваться и получить гражданство тут невозможно, либо двинутся куда-то дальше, в другие страны.
— В марте у нас заканчивается учебная виза, и, если нам не дадут рабочую, будем снова искать какую-то школу, будто мы студенты, и снова оформим учебную. То есть легализация как будто есть, но она плавающая, как у всех. Все фаранги имеют тут похожий статус, а гражданином Таиланда стать нереально: ни по документам, ни по ощущениям. Народ тут совсем другой, поэтому близкими к тайцам нам не стать. Это и хорошо, и плохо, но в целом всех всё устраивает. Просто все должны знать свое место, — уверен Ваня.
«Тайцы — большие дети»
Говоря об особенностях менталитета местных жителей, ребята отмечают, что тайцы отличаются от нас, во-первых, тем, что не избалованы цивилизацией, а во-вторых, куда честнее и проще, чем мы.
— Они как будто большие такие дети. Не могу сказать, что они глупые, но часто бывают не очень сообразительными. Видимо, потому что у них не бывает необходимости придумывать кашу из топора, как у нас в России. Бывает, ты стоишь с ними, что-то на ходу изобретаешь, что-то к чему-то приматываешь, соединяешь, они стоят в шоке. И что самое странное, они удивятся, оценят, но не попытаются запомнить или повторить это. А еще многие из них довольно добрые и отзывчивые, — отмечает Иван.
А затем рассказывает историю о том, как тайцы совершенно бескорыстно помогли его приятелю починить байк, который сломался ночью на полпути к дому.
— Это случилось в каком-то захолустном районе, который туристы обычно обходят стороной. Сначала к другу подъехала одна компания тайцев, они предложили помощь, он отказался. Затем мимо проезжали другие ребята и буквально стали уговаривать друга, чтобы тот принял помощь. Посмотрев байк на месте, они сказали, что у них тут недалеко автосервис и надо отогнать транспорт туда. Притащили друга и его байк в еще большую глушь, всё разобрали и сказали, что поломка серьезная, до утра не управиться. Предложили, чтобы он оставил байк здесь, а они бы, как починят, привезли его к отелю, — рассказывает ангарчанин.
Друг, конечно, решил, что это развод и байк ему теперь не видать. Практически в отчаянии согласился на всё и собрался к себе в номер. Но вызвать такси в тот район у парня не получалось. Тогда тайцы сами довезли его до отеля и уехали обратно в сервис.
— В итоге эти ребята двое суток чинили моему другу байк, скидывали фото и согласовывали покупку запчастей. Затем они действительно подогнали мотоцикл к отелю и выставили счет только за те детали, которые пришлось докупать. За свою работу они денег не просили, просто сказали, мол, дай, сколько сочтешь нужным. Если бы это делали русские ребята, они бы и на запчастях наварились, и за работу втридорога содрали, — убежден Иван.
Он говорит, что тайцы в нетуристических местах и городах не пытаются на тебе сильно заработать. И ни разу за год жизни в Бангкоке Ваня не сталкивался с откровенным разводом или обманом. Даже в кафе тайцы сильно не наглеют и не делают бешеных накруток на товары, максимум 20%.
— Даже на каких-то совсем труднодоступных островах мы покупали фрукты по тем же ценам, что и на рынках в городе. Газировка на окраинах тоже будет стоить процентов на 10–15 больше, чем в магазине, хотя привезти ее туда в два раза дороже, — рассуждает собеседник.
Советы будущим эмигрантам
Всем, кто планирует эмигрировать, Иван советует в первую очередь привести в порядок здоровье, в особенности зубы. Во-вторых, следует оформить страховку вне зависимости от того, куда ты летишь, потому что медицинская помощь за границей обходится очень дорого. Также важно по максимуму решить проблемы с документами.
— Если ты что-то не успеешь сделать в России, в Таиланде, например, «догнать» это будет сложно. Посольство России здесь очень коррумпированно. Да, в целом в этой стране процветает коррупция, даже сильнее, чем у нас, но здесь всё как-то по-другому работает. Нужны тебе, например, водительские права, ты можешь их купить, правда, очень дорого. Но после этого тебе не нужно будет прятаться, никто косо на тебя смотреть не будет. Все всё понимают. Коррупция тут такая, добрая, что ли, — улыбается собеседник.
Кроме того, лучше всего съездить в ту страну, куда ты хочешь переехать, в тестовом режиме.
— Поехать на месяц, но жить не в режиме туриста, а так, будто бы ты уже сюда перебрался. Это очень хороший опыт, который поможет понять, готов ты в таких условиях провести тут жизнь или нет, — подчеркивает Иван.
Однако никогда не следует забывать о том, что ты никогда не будешь на 100% знать, что тебя ждет за границей, добавляет сибиряк. Ты никогда не будешь полностью готов к эмиграции. Всегда позже выясняется, что тебе «не хватает какой-то бумажки» или чего-то еще. Но читать об опыте других эмигрантов, вступать в сообщества и Telegram-каналы для тех, кто уехал, всегда стоит.
— В Тае проблематично поменять загранник. Вот у меня сейчас друг поехал в Россию, чтобы всё оформить. Он полгода ждал в посольстве очередь, не дождался, поехал на родину. Потому что коррумпированные русские с коррумпированными тайцами — это гремучая смесь, — смеется наш герой.
Поэтому Иван советует поменьше доверять на первый взгляд дружелюбным экспатам из России. Он говорит, что русские, которые давно живут в Таиланде, умудряются делать бизнес на своих же соотечественниках. Например, перепродают друг другу очереди в посольстве. Они заранее бронируют место, а потом втридорога предлагают его купить. Стоит такая услуга около 25 тысяч батов (больше 60 тысяч рублей).
— Русские везде пытаются заработать на своих же. Сначала они приходят и предлагают помощь, все такие любезные и добрые. А потом выставляют такой ценник, что всякое желание общаться сразу пропадает. Редко кто готов действительно помочь, тем более бесплатно. Полагаю, что у людей тут не всё хорошо с работой, вот они и делают бабки на приезжих, особенно на тех, кто тут недавно и ни в чем еще не разобрался, — говорит Иван.
* Facebook — запрещенная в России экстремистская организация.