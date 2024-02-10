Путин рассказал, при каких условиях закончится СВО: новости СВО за 9 февраля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 февраля.
Путин рассказал, при каких условиях закончится СВО
Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа длилась два часа: большая часть беседы оказалась посвящена ходу специальной военной операции. Среди прочего Путин ответил, что нужно сделать Западу, чтобы ускорить наступление перемирия.
— Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — всё закончится в течение нескольких недель, вот и всё, и тогда можно договариваться о каких-то условиях, перед тем как вы это сделаете — прекратите. Чего проще? — заявил президент.
Владимир Путин также отметил, что глобальная война между странами противоречит здравому смыслу и ставит человечество на грань уничтожения. О главных тезисах интервью читайте в нашем материале.
Российские регионы атаковали 19 беспилотников
Сегодня утром над Брянской областью силы ПВО сбили беспилотник. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Еще один БПЛА уничтожили над промзоной под Нижним Новгородом. Как рассказал мэр Дзержинска Иван Носков, дрон обезвредили средствами РЭБ, пострадавших и разрушений нет.
Позже о сбитых беспилотниках рассказали в Минобороны: по заявлению ведомства, в ночь с 8 на 9 февраля над территорией России сбили 19 БПЛА — два над Курской, пять над Брянской и четыре над Орловской областями, а также два над территорией Краснодарского края и шесть над акваторией Черного моря.
Шойгу провел совещание в центре объединения военной операции
Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки. Минобороны опубликовало кадры, на которых министр обсуждает с генералами и офицерами детали спецоперации.
В Минобороны также отметили, что Шойгу проверил пункт управления Западной группировки войск и поручил усилить группировку дополнительными разведывательными и ударными средствами.
Следственный комитет задержал девушку, пощекотавшую «Родину-мать»
Полиция задержала 23-летнюю жительницу Самары за осквернение монумента «Родина-мать зовет». Причиной задержания стало видео, которое девушка опубликовала еще в июле 2023 года, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Волгоградской области.
На видео задержанная «осуществляла безнравственные и циничные действия», которые оскорбляют символ стойкости советского народа. За опубликованный ролик на жительницу Самары завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
В Кремле прокомментировали отставку Залужного
Кремль прокомментировал увольнение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кадровые перестановки в армии Украины не изменят ход спецоперации.
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— Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации... Она будет продолжаться до достижения целей, — передает слова Пескова ТАСС.
Накануне офис президента Украины опубликовал указы об увольнении Залужного. На его место назначали Александра Сырского, который ранее командовал сухопутными войсками ВСУ.
Освобожденные из украинского плена военные приехали в Москву
Российские военные, освобожденные из украинского плена, прилетели в Москву на военно-транспортном самолете. Минобороны опубликовало видео, на котором солдаты выходят с рампы самолета.
Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся накануне. Стороны обменяли по 100 пленных при посредничестве ОАЭ, отметили в Минобороны. Предыдущий обмен произошел 31 января.