Путин рассказал, при каких условиях закончится СВО: новости СВО за 9 февраля

Владимир Путин также отметил, что глобальная война между странами противоречит здравому смыслу и ставит человечество на грань уничтожения. О главных тезисах интервью читайте в нашем материале.



Российские регионы атаковали 19 беспилотников

Сегодня утром над Брянской областью силы ПВО сбили беспилотник. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.



Еще один БПЛА уничтожили над промзоной под Нижним Новгородом. Как рассказал мэр Дзержинска Иван Носков, дрон обезвредили средствами РЭБ, пострадавших и разрушений нет.

