«Изобретая Анну»: как авантюристка родом из Подмосковья обвела вокруг пальца манхэттенский бомонд

Неизвестно, слышала ли Анна Сорокина песню группы «Банд’Эрос» о желании жить на острове в Нью-Йорке, но у нее точно это желание было. Хотя семья девушки в 2007 году перебралась в Германию, европейские города Анну не устроили, и она отправилась покорять Нью-Йорк. А по дороге отбросила старую фамилию и изобрела себе легенду — якобы он Анна Делви, наследница таинственных немецких то ли олигархов, то ли аристократов.

