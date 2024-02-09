«Изобретая Анну»: как авантюристка родом из Подмосковья обвела вокруг пальца манхэттенский бомонд

Неизвестно, слышала ли Анна Сорокина песню группы «Банд’Эрос» о желании жить на острове в Нью-Йорке, но у нее точно это желание было. Хотя семья девушки в 2007 году перебралась в Германию, европейские города Анну не устроили, и она отправилась покорять Нью-Йорк. А по дороге отбросила старую фамилию и изобрела себе легенду — якобы он Анна Делви, наследница таинственных немецких то ли олигархов, то ли аристократов.
На Манхэттене Анна с энергией бывалой светской львицы стала заводить друзей, за счет которых в основном и жила. Она была настолько убедительна в роли богатой наследницы, что финансисты, пиарщики и местный бомонд доверчиво оплачивали ее счета, ведь что такое для людей состоятельных несколько тысяч долларов? Стыдно даже просить вернуть такие «крохи».
Постепенно Анна вошла во вкус и решила основать арт-центр. Правда, для этого нужны были суммы покрупнее, а окрутить надо было уже менее доверчивые банковские структуры.
Историю взлета и падения Анны Делви смотрите в коротком видео чуть выше. Спойлер: ловкая аферистка всё еще под присмотром властей, но живет по-прежнему с шиком.