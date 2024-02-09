Мобилизованных предложили оставить в строю до 65 лет: новости СВО за 8 февраля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 февраля.
Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ
Валерий Залужный покинул пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Он был главкомом ВСУ более двух лет. Слухи о его отставке появились еще в январе, однако официальное решение было объявлено только 8 февраля. Новым главкомом ВСУ стал глава сухопутных войск Александр Сырский.
Как сообщает ТАСС, Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. С августа 2019 года Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ. Зеленский назвал его «наиболее опытным украинским командующим».
Минобороны заявило об обмене ста военнопленных
Министерство обороны сообщило об обмене пленными с Украиной. В результате обмена из украинского плена вернулись сто российских военнослужащих, взамен передано столько же пленных солдат и офицеров ВСУ. Как сообщили в министерстве, обменянных военных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Подчеркивается, что посредником при обмене были Объединенные Арабские Эмираты.
Предыдущий обмен пленными состоялся 31 января — тогда по схеме 195 на 195. До этого обмен был запланирован на 24 января, но сорвался из-за крушения в Белгородской области Ил-76, который перевозил 65 пленных военных ВСУ. В результате крушения все, кто был на борту, погибли. Тогда депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин писал, что обмен могут приостановить, однако председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмены военнопленными будут продолжаться.
В Ленобласти запретили митинги из-за угрозы терроризма
Оперативный штаб Ленинградской области временно ограничил проведение митингов и иных протестных акций. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. Как пишет «Фонтанка», ограничения продлятся до 1 мая. Причина — угроза террористических акций и иных провокаций.
— [Губернатор Ленобласти] Александр Дрозденко поручил, чтобы в этот период при возникновении острых вопросов у жителей были оперативно организованы встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства региона и руководителей профильных ведомств с активистами, — говорится в сообщении.
Финляндия продлила закрытие границ
Границы между Россией и Финляндией будут закрыты до 14 апреля — правительство Финляндии вновь продлило ограничения. Министерство внутренних дел страны сообщает, что также на сухопутных пограничных переходах нельзя будет подать заявление на получение международной защиты.
Наплыв мигрантов на велосипедах со стороны России произошел в ноябре 2023 года. Финляндия не предоставила убежище ни одному беженцу со стороны России и заявила об искусственном «инструментальном» характере наплыва просителей убежища. Правительство полагает, что открытие границ вновь приведет к возникновению «мигрантского кризиса». Министр внутренних дел Мари Рантанен отметила, что сложившаяся ситуация может оказаться долгосрочной.
Предельный возраст службы при мобилизации хотят сделать единым
Министерство обороны России представило проект изменений в федеральный закон, которыми предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации. Как говорится в пояснительной записке к документу, сейчас норма, устанавливающая предельный возраст военнослужащих на уровне 75 лет для высших офицеров и 65 лет для прочих воинских званий, распространяется только на тех, кто поступил на службу после 24 июня 2023 года.
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Тех, кто был мобилизован или заключил контракт с Минобороны ранее, это не касалось. По общему правилу предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается в зависимости от звания и колеблется от 50 до 65 лет: чем выше звание — тем дольше можно оставаться на службе.
Действие представленного Минобороны законопроекта будет распространятся только на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года — дня, когда Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.