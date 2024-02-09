Мобилизованных предложили оставить в строю до 65 лет: новости СВО за 8 февраля

Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

Валерий Залужный покинул пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Он был главкомом ВСУ более двух лет. Слухи о его отставке появились еще в январе, однако официальное решение было объявлено только 8 февраля. Новым главкомом ВСУ стал глава сухопутных войск Александр Сырский.

Как сообщает ТАСС, Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. С августа 2019 года Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ. Зеленский назвал его «наиболее опытным украинским командующим».