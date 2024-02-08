«Я бы очень хотел увидеть сына». Как один из лучших учителей страны, у которого отказывают ноги, выживает в доме на окраине

— Тут вопрос часто бывает не только в деньгах, а в каком-то человеческом участии, в патронаже.



— Как правило, теми, кто на пенсии, занимаются ветеранские организации. Если они есть. Хотя, честно говоря, благодарные ученики тоже могли бы помогать в таких случаях, включаться. Но, конечно, ключевой вопрос все-таки — это низкий уровень государственной поддержки педагогических работников. Люди, которые проработали всю жизнь в образовании, сплошь и рядом получают пенсии ниже среднего по стране. Таких, к сожалению, я знаю немало.



Наш эксперт также отметил, что при принятии закона о повышении пенсионного возраста педагоги пострадали дважды:



— Им, как всем, повысили на пять лет пенсионный возраст. То есть каждый потерял по миллиону, если учесть, что средняя пенсия, например, около 20 тысяч. Умножим на 60 — понятно, что получается. Плюс к этому, если учитель выработал педагогический стаж двадцать пять лет, ему еще нужно ждать пять лет, когда ему начнут выплачивать досрочную пенсию. Поэтому пока, увы, реальный статус педагогического работника снижается. Снижается и зарплата в перерасчете на нагрузку.

