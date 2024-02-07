«Если бы я страдала, это тоже бы всех бесило»: как сейчас живет Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки

История Маргариты Грачевой в 2017 году вряд ли оставила кого-то из слышавших ее равнодушным. Кто-то ужасался жестокости ее мужа, отрубившего ей топором обе руки, кто-то сочувствовал девушке, а кто-то рассуждал, сидя перед экраном, что она могла сама спровоцировать Дмитрия.
Но с того страшного дня прошло больше шести лет, и, хотя Маргарита продолжает открыто рассказывать о произошедшем в интервью, она не застряла в прошлом в образе жертвы. Она успела побыть писательницей и ведущей ток-шоу, встретить новую любовь и выйти замуж, а скоро Маргарита станет матерью в четвертый раз. И некоторым странно то, что она, несмотря на все сложности, идет вперед с улыбкой на лице.
Вспоминаем историю Маргариты Грачевой на видео и рассказываем, как сейчас живет девушка, потерявшая руку, но не веру в себя.