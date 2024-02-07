Евросоюз и Украина вместе придумают как развивать оборонку: новости СВО за 6 февраля

Суд заочно арестовал признанного иноагентом Бориса Акунина...

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили), несколькими неделями ранее признанного в России иноагентом. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму, публичном оправдании или пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о Российской армии. Писателя объявили в международный розыск — Акунин уже несколько лет не живет в России.

... и экс-советника президента Украины Алексея Арестовича

Еще одно заочное решение об аресте вынесено сегодня Басманным судом Москвы в отношении бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Как сообщает РИА Новости, обвиняется экс-советник украинского президента в том же, в чем и писатель Борис Акунин — пропаганда, публичные оправдания и призывы к терроризму, а также распространение фейков о Российской армии. Правда, в случае Арестовича уточняется, что распространял он их по мотивам политической или другой ненависти.

