Евросоюз и Украина вместе придумают как развивать оборонку: новости СВО за 6 февраля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 февраля.
ФСБ заявила о задержании двух человек по подозрению в госизмене
Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании двух человек по подозрению в госизмене. Одно дело о госизмене завели в Чувашии против молодого человека — по информации ФСБ, он намеревался совершить теракты на предприятиях по просьбе СБУ. Еще одно дело по той же статье заведено на Камчатке — местного жителя подозревают в том, что он согласился передавать СБУ данные о работе погранслужбы ФСБ, участниках СВО и российских Вооруженных силах.
Украина поможет ЕС разработать стратегию по оборонной промышленности
Еврокомиссия привлекла Украину к разработке стратегии Евросоюза по оборонной промышленности. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
— Поскольку мы смотрим в будущее, мы должны думать об оборонных способностях Украины как о наших собственных, мы должны думать об оборонной промышленности Украины как о части нашей собственной оборонной индустрии, — цитирует РИА Новости заявление главы Еврокомиссии на пленарной сессии Европарламента. — Поэтому мы вовлекли Украину в подготовку нашей Стратегии по оборонной промышленности. Это первый шаг, который должен привести к интеграции Украины в наши оборонные программы.
Суд заочно арестовал признанного иноагентом Бориса Акунина...
Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили), несколькими неделями ранее признанного в России иноагентом. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму, публичном оправдании или пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о Российской армии. Писателя объявили в международный розыск — Акунин уже несколько лет не живет в России.
... и экс-советника президента Украины Алексея Арестовича
Еще одно заочное решение об аресте вынесено сегодня Басманным судом Москвы в отношении бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Как сообщает РИА Новости, обвиняется экс-советник украинского президента в том же, в чем и писатель Борис Акунин — пропаганда, публичные оправдания и призывы к терроризму, а также распространение фейков о Российской армии. Правда, в случае Арестовича уточняется, что распространял он их по мотивам политической или другой ненависти.
В Кремле ждут результатов шведского расследования взрывов на «Северных потоках»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прокуратура Швеции ни разу не делилась с Россией данными о ходе расследования взрывов на «Северных потоках», но Кремль с интересом ждет вердиктов и решений по результатам шведского расследования. Немецкие издания Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit 6 февраля сообщили, что прокуратура Стокгольма может объявить о прекращении расследования. Немецкая пресса пишет, что шведские силовики так и не смогли найти подозреваемых.
Газета The Washington Post ранее писала, что к подрыву морских газопроводов причастен бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский. Владимир Путин в сентябре 2022 года заявлял, что взрывы на «Северном потоке — 2» — диверсия англосаксов.
Гендиректор МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в среду, 7 февраля, прибудет с визитом на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). 6 февраля он провел в Киеве брифинг для СМИ.
— Мы надеемся, что, обеспечив защиту АЭС, не допустив радиологической аварии в дополнение к жертвам этой войны, мы внесем очень важный вклад в благополучный исход после этой войны, — цитирует РИА Новости гендиректора МАГАТЭ.
Это уже не первый визит представителей МАГАТЭ на ЗАЭС — впервые они посетили атомную электростанцию в августе 2022 года, когда ситуация в Энергодаре обострилась. В те дни Россия и Украина взаимно обвиняли друг друга в ударах по электростанции и близлежащей территории.
Потерявшим дома из-за обстрелов дадут землю
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Жители приграничных регионов, потерявшие свои дома из-за обстрелов, в 2024 году смогут бесплатно получить от государства земельные участки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства постановление правительства. Ранее из-за положений законодательства, устанавливающих, что получить бесплатный земельный участок можно только один раз, возникала правовая коллизия — семьи льготников, которые когда-то получали участки на приграничных территориях, не могли получить новые. Даже если им предоставлялся дом — землю под ним они не могли оформить в собственность.