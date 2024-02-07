Россиянин, учившийся в Англии семь лет, честно рассказал о школьных порядках, наказаниях и разнице менталитетов

В реальности же предстояло провести на туманном острове 7 лет и только изредка бывать дома на каникулах. Быт в частной школе под Йорком был непрост, проще стало, когда появились новые знакомства.



— Вообще было очень скучно с английскими пацанами. Разница в менталитетах определенная есть. Со всеми. С русскоговорящими было легче всего. Мы почти друг от друга не отличались, — рассказывает Андрей. — Все мы были разными, но жили вместе в одинаковых условиях. С англичанами скучновато. С ними… Они разговаривали только о футболе и о девчонках. Даже не пофилософствуешь с ними ни о чём.