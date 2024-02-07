Россиянин, учившийся в Англии семь лет, честно рассказал о школьных порядках, наказаниях и разнице менталитетов

Жить за границей — испытание. Часть эмигрантов адаптируется, другая — мечтает вернуться домой. Корреспондент NN.RU поговорил с Андреем Новиковым (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.) из Нижнего Новгорода, которому пришлось уехать в школьные годы в Англию. После семи лет обучения он вернулся домой и нисколько об этом не жалеет.
О разнице менталитетов
Андрей уехал в Англию в
— Отправили меня туда родители. Говорили, что в Англии обучение лучше. Готовили заранее, за полтора года пытались английский поднатаскать с репетитором. Отвезли в закрытую школу и оставили. Я был в состоянии фрустрации, не понимал, что происходит, — вспоминает Андрей. — Думал: «Ну, полетели». Думал, что родители со мной останутся, или что этот лагерь ненадолго.
В реальности же предстояло провести на туманном острове
— Вообще было очень скучно с английскими пацанами. Разница в менталитетах определенная есть. Со всеми. С русскоговорящими было легче всего. Мы почти друг от друга не отличались, — рассказывает Андрей. — Все мы были разными, но жили вместе в одинаковых условиях. С англичанами скучновато. С ними… Они разговаривали только о футболе и о девчонках. Даже не пофилософствуешь с ними ни о чём.
Людей, с которыми мог завязаться душевный разговор, встречалось не так много.
— Там была пара-тройка людей, с которыми было о’кей, но в основном они такие, не знаю, более мелочные, что ли, — описал англичан Андрей. — Девчонки у них страшные. Пацаны красивые. Это чистейшая правда. Прям абсолютно точно.
Условия жизни и уровень образования
Сами условия были, по словам нашего героя, шикарными: еда на любой вкус, комфортные комнаты, и разнообразные развлечения. Ученики жили в раздельных общежитиях: мальчики и девочки отдельно. Было разделение даже по возрасту.
— Ребятам постарше можно было каждые выходные выезжать. Остальное время нельзя так просто в город попасть, только с экскурсиями. В каждой комнате стоял телек, который почти не использовался. Был у школы и спортзал, и бассейн, который по пятницам можно было посещать, — перечислил он. — Там много чего было, и всё выглядело симпатично.
Различия российского и английского образования колоссальны, считает молодой человек. Английское образование разделено на несколько этапов. Вначале ученикам показывают, какие профессии есть, и выясняют, чем бы они хотели заниматься в будущем.
— Вот у них была задача показать как можно больше всего, — объяснил Андрей. — Два года, по российской классификации с шестого по восьмой класс, у учеников обязательно есть предметы: история, география, химия, физика, биология и другие привычные предметы. А после этих двух лет тебе говорят, что ты можешь их убрать. То есть я в итоге вместо химии, физики, биологии и истории выбрал географию.
Еще одним важным предметом была физкультура. Андрей решил записаться на регби — этот вид спорта ему очень понравился, несмотря на травмоопасность. Девочки же почему-то предпочитали хоккей на траве. Спорт был одной из основ школьной жизни. Устраивались соревнования, были и свои команды поддержки. К каждым мероприятиям готовились тщательно.
О наказаниях
Естественно, вдалеке от родителей учителя брали на себя воспитательную функцию. Наказания, или гейтинги, были разные: например, лишение «увольнительного», выполнение школьных дел, сбор электроники у учеников или всеми знакомое по мультсериалу «Симпсоны» (16+) наказание — переписывание правил.
— Там электронику отбирали по ночам. Всё же по ночам хотят поиграть. А еще и игры с возрастным ограничением в
Несмотря на суровость преподавателей и установленных правил, обучение, по мнению героя, было очень открытым. Учителя всегда могли подсказать и помочь, а к иностранцам относились по-особенному. Можно было даже просто поговорить по-человечески — что роднило их с российскими коллегами.
О кухне, ценах и порядке
Буквально напротив общежития ютились бездомные на абсолютно чистой улице. Как понял молодой человек из разговоров местных, они не могли получить работу без прописки. Полицейские улицы патрулировали активно:
— Меня как-то остановили, за бычок вроде. Я сказал, что студент по обмену, в итоге удалось как-то улизнуть, — улыбается Андрей. — В напутствие сказали, чтобы был внимательнее.
Курение в Англии, можно сказать, привилегия. Цены сильно кусаются:
— Жить у них очень дорого, особенно высокие цены на алкоголь и сигареты. Они на всех вредных продуктах спонсируют национальную систему здравоохранения. Сигареты минимум от 10 фунтов — 1100 рублей в пересчете. Налоги тоже большие, гораздо больше, чем у нас, — замечает Андрей.
Есть претензии и к легендарной английской кухне, про которую ходят анекдоты во Франции:
— Еда у них отвратительная. «Фиш энд чипс» конкретно бесит до сих пор, до невозможности. Пироги у них прикольные, это да. Вкусно всё, что интернациональное — особенно индийская кухня и китайская, — оценил еду Андрей.
Андрей вернулся в родной Нижний Новгород спустя семь лет учебы, прямо перед ЕГЭ. Родители решили, что сын должен поступить в российский университет и жить под боком. О возвращении он не жалеет: для него это было облегчением.