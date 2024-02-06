Запрет VPN в России прокомментировали в Кремле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможную блокировку VPN-сервисов в России.
— Никаких решений о запрете VPN в РФ сейчас нет, — заявил представитель Кремля.
Ранее о возможной блокировке VPN рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. На встрече с учащимися школы в Екатеринбурге ее спросили, правда ли, что с 1 марта 2024 года все такие сервисы перестанут работать.
— Скорее всего, это именно так, — ответила Екатерина Мизулина, отметив, что полностью ограничить доступ все-таки не получится. — На 100% это будет ограничить нельзя, это просто технически невозможно, просто физически.
При этом Мизулина отметила, что сотрудники Лиги безопасного интернета тоже пользуются VPN-сервисами, потому что им «приходится смотреть контент на площадках, которые заблокированы», поскольку по нему в организацию приходят жалобы.