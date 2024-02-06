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Запрет VPN в России прокомментировали в Кремле

В последнее время всё чаще говорят, что их прикроют с 1 марта

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Ближе к весне появляется всё больше разговоров о блокировке VPN-сервисов

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможную блокировку VPN-сервисов в России.

— Никаких решений о запрете VPN в РФ сейчас нет, — заявил представитель Кремля.

Ранее о возможной блокировке VPN рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. На встрече с учащимися школы в Екатеринбурге ее спросили, правда ли, что с 1 марта 2024 года все такие сервисы перестанут работать.

— Скорее всего, это именно так, — ответила Екатерина Мизулина, отметив, что полностью ограничить доступ все-таки не получится. — На 100% это будет ограничить нельзя, это просто технически невозможно, просто физически.

При этом Мизулина отметила, что сотрудники Лиги безопасного интернета тоже пользуются VPN-сервисами, потому что им «приходится смотреть контент на площадках, которые заблокированы», поскольку по нему в организацию приходят жалобы.

VPNЗапретБлокировкаКремльДмитрий ПесковКомментарийИнтернетЕкатерина Мизулина
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