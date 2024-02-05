С 1 марта отключат VPN? Отвечает Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина находится сегодня с визитом в Екатеринбурге. Здесь она в частности провела встречу с учащимися одной из школ, где ее спросили среди прочего о вероятности блокировки VPN-сервисов в России.
— По источникам из интернета, с 1 марта 2024 года все VPN-сервисы будут заблокированы. Скажите, пожалуйста, правдива ли эта информация? — спросил Мизулину один из школьников.
Общественница ответила, что «скорее всего, это именно так», но есть нюансы.
— Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы — их же невозможно заблокировать полностью. Каждый из нас с вами сможет свой прокси создать дома, и никто не увидит. Особо сложного для человека со знаниями ничего тут нет, — рассказала Мизулина. — И мы, например, в организации тоже таким пользуемся, потому что нам приходится смотреть контент на площадках, которые заблокированы, поскольку по ним тоже присылают. Соответственно, на 100% это будет ограничить нельзя, это просто технически невозможно, просто физически. Конечно, речь идет только о крупных сервисах, которые такие услуги предоставляют большому количеству пользователей. То есть приложения, которые вы скачиваете, и так далее.
Глава Лиги безопасного интернета также обратила внимание на то, что у людей кроме бесплатных VPN-сервисов на мобильники установлена «куча приложений, которые находятся в спящем режиме».
— Вы их скачали, посмотрели и больше никогда ими не пользуетесь. А приложения информацию с наших устройств качают! Потому что вы, когда скачивали, дали им на это разрешение. И у вас не только батарейка садится. Вы потом пытаетесь понять, как ту или иную информацию [о вас] узнали, — предупредила Мизулина. — А узнали как раз через ту дыру, которую вы создали в своем гаджете. VPN, особенно бесплатный, — это вообще портал в ад! Потому что ваши данные выкачиваются с устройств бесконечно. Они [данные] абсолютно уязвимы, и они передаются третьим лицам. Почитайте правила этих приложений. Там всё четко написано.
По мнению общественницы, именно через утечку данных, многие россияне часто попадают в лапы мошенников, и с точки зрения безопасности подобными приложениями пользоваться нельзя. Потому государство и принимает меры безопасности.
Позже у себя в телеграм-канале Мизулина написала, что ее слова о том, что VPN-сервисы «скорее всего» заблокируют, не соответствуюи действительности.
— Вольная интерпретация. Я сказала иначе. Чуть позже будет полное видео, — отметила общественница.