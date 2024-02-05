С 1 марта отключат VPN? Отвечает Екатерина Мизулина

— Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы — их же невозможно заблокировать полностью. Каждый из нас с вами сможет свой прокси создать дома, и никто не увидит. Особо сложного для человека со знаниями ничего тут нет, — рассказала Мизулина. — И мы, например, в организации тоже таким пользуемся, потому что нам приходится смотреть контент на площадках, которые заблокированы, поскольку по ним тоже присылают. Соответственно, на 100% это будет ограничить нельзя, это просто технически невозможно, просто физически. Конечно, речь идет только о крупных сервисах, которые такие услуги предоставляют большому количеству пользователей. То есть приложения, которые вы скачиваете, и так далее.

