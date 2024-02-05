Правительство Казахстана ушло в отставку в полном составе

Правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Причины отставки казахстанского правительства пока не называются, но известно, что после нее министры будут исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. Как сообщает пресс-служба главы государства, исполнять обязанности премьера Казахстана будет первый вице-премьер Роман Скляр.
Ранее Токаев заявлял, что с правительства будет особый спрос после получения министрами новых полномочий.
Правительство Казахстана не впервые уходит в отставку полным составом. В 2022 году это случилось после массовых протестов из-за повышения стоимости сжиженного газа. Тогда Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней.
В марте 2023 года кабмин подал в отставку после выборов нового состава Мажилиса — нижней палаты парламента. Потому что этого требует Конституция страны.