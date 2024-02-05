«Подумали, что мы сумасшедшие». История семьи из Канады с 8 детьми, рискнувшей переехать в Россию

— Мы продали нашу усадьбу и сейчас путешествуем, чтобы найти новый дом, — рассказали в прошлом году Фейнстра. — Где он будет? Мы не знаем.



«Россия в головах и новостях»

Аренд давно думал о переезде в другую страну. Особенно внимательно, по его словам, он наблюдал за Австралией, Бразилией и Россией.



— Я думаю, что изменения, в сравнении с Канадой, были бы небольшими, если не брать во внимание культуру и язык, — рассказал фермер. — Россия тоже находится в северном полушарии. Там много чудесной, прекрасной земли. Так как это большая страна, у нее есть преимущества в климате.



По словам канадца, Россия сейчас в «головах, в новостях — любопытно посмотреть, что там». Также большую роль в его выборе сыграла разница в ценах. В нашей стране, как отметил мужчина, дешевле земля, оборудование, стоимость найма сотрудников.

Большое путешествие до Нижегородской области

После того как Фейнстра продали ферму в Саскечеване, они отправились в поездку по США. Путешествуя в доме на колесах, канадцы посетили Калифорнию, Большой Каньон и другие туристические места. Аренд и Анисса сконцентрировались на ведении блога, выросшего почти до 70 тысяч подписчиков.

