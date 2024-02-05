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«Подумали, что мы сумасшедшие». История семьи из Канады с 8 детьми, рискнувшей переехать в Россию

Аренд Фейнстра и его супруга планируют создать собственное хозяйство в глубинке

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Семья из Канады уже несколько недель живет в России

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В начале 2024-го в Нижегородской области поселилась большая семья Фейнстра. Аренд, Анисса и их восемь детей переехали сюда из Канады — одной из самых безопасных, дорогих и благополучных стран мира. Они планируют создать в регионе фермерское хозяйство и остаться здесь жить. Почему канадцы решили переехать именно сюда и чем семья занималась раньше — в материале наших коллег из NN.RU.

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Видео: Городские порталы

«Мы устали от ежедневной спешки»

— Я женился на своей лучшей подруге, — так рассказывал о своей супруге Аренд в одном из видео.

Оба они из семей фермеров, живущих в центральной части Канады. Супруги пошли по стопам родителей и создали собственное хозяйство. В большой усадьбе разводили коров, овец, коз, свиней, кроликов и другую живность. Около четырех лет назад Фейнстра завели блог на YouTube, в котором начали показывать свои будни и жизнь в большой семье. На тот момент у них уже было восемь детей: семеро жили с ними, старший сын — отдельно.

Как рассказал Аренд в своем блоге, их семья — консервативные христиане. Несмотря на большую ферму, канадцы вели скромную жизнь. Для понимания: в доме даже не было телевизора. Из развлечений у детей — прогулки на улице, уход за животными и настольные игры. Раньше старшие ребята ходили в школу, но затем родители перевели их на домашнее обучение. Взрослым не понравились некоторые моменты, которым учили детей.

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По словам Аниссы, супруги Аренда, семья часто путешествовала. Люди, которые их знали, нередко спрашивали: «Вы опять переезжаете?» Три года назад они решились на более крупные перемены. Канадцы продали ферму в провинции Онтарио и перебрались на новое место.

— Годами мы спрашивали себя: «В чем смысл? Что мы делаем?» Мы просто работаем, работаем, работаем в погоне за деньгами, земными вещами. Мы устали от ежедневной спешки, — объяснил Аренд.

Супруги рассказали, что решили переехать, чтобы быть ближе к природе и проводить больше времени вместе. С детьми и животными — коровой, козами, кроликами — они двинулись за более чем 2 тысячи километров. Так они оказались в Саскечеване (провинция на юге центральной части Канады. — Прим.ред.). По словам Аниссы, там было проще, и это им понравилось.

На новом месте они стали заново создавать ферму: построили амбар, склад, загоны для животных, посадили огород. Параллельно Аренд трудился плотником в строительной компании и делал изделия из дерева, а его супруга шила одежду. Всё это шло на продажу.

Когда семья жила в Саскечеване, у них родился девятый ребенок. Но надолго в этой провинции супруги не задержались и вскоре объявили об очередном переезде. По словам Аниссы, они были слишком наивны. Несмотря на простоту и относительную дешевизну земли, расстояние до больниц и магазинов от их усадьбы оказалось слишком большое. Из-за этого они не могли выгодно продавать фермерские продукты.

— Мы продали нашу усадьбу и сейчас путешествуем, чтобы найти новый дом, — рассказали в прошлом году Фейнстра. — Где он будет? Мы не знаем.

«Россия в головах и новостях»

Аренд давно думал о переезде в другую страну. Особенно внимательно, по его словам, он наблюдал за Австралией, Бразилией и Россией.

— Я думаю, что изменения, в сравнении с Канадой, были бы небольшими, если не брать во внимание культуру и язык, — рассказал фермер. — Россия тоже находится в северном полушарии. Там много чудесной, прекрасной земли. Так как это большая страна, у нее есть преимущества в климате.

По словам канадца, Россия сейчас в «головах, в новостях — любопытно посмотреть, что там». Также большую роль в его выборе сыграла разница в ценах. В нашей стране, как отметил мужчина, дешевле земля, оборудование, стоимость найма сотрудников.

Большое путешествие до Нижегородской области

После того как Фейнстра продали ферму в Саскечеване, они отправились в поездку по США. Путешествуя в доме на колесах, канадцы посетили Калифорнию, Большой Каньон и другие туристические места. Аренд и Анисса сконцентрировались на ведении блога, выросшего почти до 70 тысяч подписчиков.

— Когда-то у нас было всё, чего мы хотели: хорошая земля, дом, который мы сами построили, — рассказали супруги. — Мы выращивали нашу собственную еду, бизнес шел отлично. Но мы не видели будущего для наших детей. Как христиане они не смогут хорошо жить в Канаде и финансово осуществить свои мечты. Канада становится слишком дорогой. Поэтому мы решились на масштабные изменения.

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Семья с 8 детьми отправилась в Грузию, а оттуда — в Россию. Сейчас канадцы временно остановились в Нижнем Новгороде. По словам Аренда, они рассматривали для переезда несколько регионов, включая Калужскую и Костромскую области. В итоге остановились на Нижегородской, поскольку местное правительство предоставило иммиграционную квоту.

Фейнстра живут в столице Приволжья уже несколько недель. На днях мы встретились с ними в парке «Швейцария». В этот раз Аренд иначе сформулировал причину переезда.

— Канада не такая, какой была раньше, — рассказал Аренд. — Сейчас в Канаде распространено много идей ЛГБТ* и трансгендерной идеологии и других вещей, с которыми мы не согласны. Поэтому решили переехать в Россию. Здесь есть много возможностей в разных сферах, в том числе в сфере сельского хозяйства. Кроме того, Россия противостоит давлению со стороны западных стран.

Как рассказал канадец, близкие семьи в основном не поддержали их решение переехать в Россию. Многие «подумали, что они сумасшедшие». При этом переселенцев подбодрили подписчики их блога. В последнее время под роликами канадцев появилось немало русских комментариев.

Как мы уже говорили, в Нижнем Новгороде семья Фейнстра остановилась временно. Сейчас Аренд и Анисса оформляют нужные документы и думают устроить детей в школу. В будущем планируют переехать в сельскую местность: в качестве основного варианта рассматривают Лысковский район области. Там канадцы собираются вновь заняться фермерством.

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* Организация ЛГБТ признана экстремистской, а ее деятельность запрещена в РФ.

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