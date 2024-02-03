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Журналисты 25 минут уговаривали пенсионерку не отдавать деньги мошенникам — угадайте, чем всё закончилось

В общей сложности женщина перевела незнакомцам больше 12 миллионов рублей

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Тяжелые переговоры с пенсионеркой

Видео: Семен Громов / 72.RU

Наши коллеги из 72.RU рассказали историю Татьяны Назаровой, отдавшей мошенникам свыше 12 миллионов рублей. Во время записи интервью с ней произошло неожиданное — пенсионерка на глазах у журналистов решила отправить неизвестным еще одну крупную сумму денег.

Всё произошло, когда корреспонденты записывали на видео комментарий адвоката Мейрама Телемисова, защищающего пенсионерку в суде. Неожиданно Татьяна Назарова куда-то стала спешно собираться. Выяснилось, что кто-то ей позвонил и пообещал выплатить 475 тысяч рублей в качестве компенсации якобы от Центробанка за потерянные миллионы. Только вот для получения денег пенсионерке надо заплатить налог в размере 15 тысяч рублей. Уже пострадавшую от мошенников Назарову всё равно не смутило такое щедрое предложение от неизвестных.

25 минут журналисты и адвокат уговаривали женщину не верить мошенникам. Назарова, словно одержимый игроман, верила, что вот сейчас именно тот момент, когда она «отыграется» за потерянные деньги.

Чем всё закончилось — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Адвокат Мейрам Телемисов уверяет, что у пожилой женщины проблемы с психологическим здоровьем, поэтому она так легко поверила мошенникам.

— Она не отдает отчет своим действиям. Именно поэтому мы планируем отменить сделку купли-продажи ее квартиры, — заявил Телемисов.

Пока судебный процесс по делу Назаровой не начался. Тем не менее после репортажа новые собственники выселили женщину из квартиры. Адвокат с пенсионеркой даже побывали в программе Андрея Малахова. Там их ситуацией заинтересовались депутаты Госдумы.

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