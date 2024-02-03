Журналисты 25 минут уговаривали пенсионерку не отдавать деньги мошенникам — угадайте, чем всё закончилось

Всё произошло, когда корреспонденты записывали на видео комментарий адвоката Мейрама Телемисова, защищающего пенсионерку в суде. Неожиданно Татьяна Назарова куда-то стала спешно собираться. Выяснилось, что кто-то ей позвонил и пообещал выплатить 475 тысяч рублей в качестве компенсации якобы от Центробанка за потерянные миллионы. Только вот для получения денег пенсионерке надо заплатить налог в размере 15 тысяч рублей. Уже пострадавшую от мошенников Назарову всё равно не смутило такое щедрое предложение от неизвестных.

