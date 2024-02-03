Журналисты 25 минут уговаривали пенсионерку не отдавать деньги мошенникам — угадайте, чем всё закончилось

Наши коллеги из 72.RU рассказали историю Татьяны Назаровой, отдавшей мошенникам свыше 12 миллионов рублей. Во время записи интервью с ней произошло неожиданное — пенсионерка на глазах у журналистов решила отправить неизвестным еще одну крупную сумму денег.
Всё произошло, когда корреспонденты записывали на видео комментарий адвоката Мейрама Телемисова, защищающего пенсионерку в суде. Неожиданно Татьяна Назарова куда-то стала спешно собираться. Выяснилось, что кто-то ей позвонил и пообещал выплатить 475 тысяч рублей в качестве компенсации якобы от Центробанка за потерянные миллионы. Только вот для получения денег пенсионерке надо заплатить налог в размере 15 тысяч рублей. Уже пострадавшую от мошенников Назарову всё равно не смутило такое щедрое предложение от неизвестных.
25 минут журналисты и адвокат уговаривали женщину не верить мошенникам. Назарова, словно одержимый игроман, верила, что вот сейчас именно тот момент, когда она «отыграется» за потерянные деньги.
Чем всё закончилось — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Адвокат Мейрам Телемисов уверяет, что у пожилой женщины проблемы с психологическим здоровьем, поэтому она так легко поверила мошенникам.
— Она не отдает отчет своим действиям. Именно поэтому мы планируем отменить сделку купли-продажи ее квартиры, — заявил Телемисов.
Пока судебный процесс по делу Назаровой не начался. Тем не менее после репортажа новые собственники выселили женщину из квартиры. Адвокат с пенсионеркой даже побывали в программе Андрея Малахова. Там их ситуацией заинтересовались депутаты Госдумы.