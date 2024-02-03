Международный суд ООН рассмотрит иск Украины к России: новости СВО за 2 февраля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 февраля.
В Кремле прокомментировали возможность выдачи тел погибших военнопленных
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина обратилась к России с просьбой передать тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в администрацию президента такого запроса не поступало. Позже, отвечая на вопрос ТАСС о том, готова ли Москва рассмотреть вопрос о выдаче тел при поступлении такого обращения от Киева, он сослался на следствие.
— Сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов, — сказал Песков. — Идет следствие, и в ходе следствия, естественно, все режимы определяют только следственные органы.
В Белгороде волонтера обвинили в помощи ВСУ
Суд в Белгороде отправил под арест на два месяца волонтера Надин Гейслер (Надежду Россинскую). Накануне ее задержали по уголовной статье о призывах к деятельности против безопасности государства. Как сообщает РБК, девушку заподозрили в призывах к донатам на поддержку ВСУ.
По информации следствия на страницах волонтера в соцсетях размещались номера счетов, связанные со сбором средств для ВСУ и признанному террористической организацией и запрещенному в России «Азову». Россинская утверждает, что к некоторым аккаунтам у нее не было доступа, и виновной себя не признает.
РИА «Новости» пишет, что в суде Надежда рассказала о своей помощи мирным жителям и российским военным, отметив, что ее данные были размещены на сайте «Миротворец». Девушка предположила, что стала жертвой «попыток врага дискредитировать российских волонтеров, которые оказывают поддержку и помощь армии».
Суд в Гааге продолжит рассмотрение иска Украины к России
Международный суд ООН продолжит рассмотрение иска Украины к России о применении конвенции о геноциде. Решение опубликовано на сайте суда.
Суд отказался рассматривать ряд вопросов в рамках иска, придя к выводу, что их рассмотрение «не попадает под юрисдикцию суда». Большинство выдвинутых Россией предварительных возражений по иску Украины он также отклонил и признал его приемлемым.
Объявляя о начале СВО, президент России Владимир Путин заявил о геноциде со стороны киевского режима в отношении жителей Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что страна требует привлечь Россию к ответственности «за манипуляцию понятием "геноцид" для оправдания агрессии». Украинская сторона настаивает, что ее ложно обвиняют в геноциде на территории ДНР и ЛНР и российская сторона не может в связи с этими обвинениями предпринимать какие-либо действия на этих территориях, в том числе — проводить военную операцию.
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, говорит, что СВО основывается на праве на самооборону в рамках статьи 51 Устава ООН, о чем был уведомлен Совет Безопасности ООН.
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— Именно военная эскалация со стороны ВСУ, усиливших свои вооруженные атаки на ДНР и ЛНР, послужила причиной ответных действий Москвы, — заявила Захарова, комментируя решение суда.
По словам Захаровой, теперь суду предстоит рассмотреть вопрос «совершала ли Украина геноцид в Донбассе».
На жилье для работников ОПК выделили 1,5 миллиарда рублей
Владимир Путин на встрече с участниками форума «Всё для победы!» рассказал, что государство выделило средства на арендное жилье для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
— В 2024 году выделены соответствующие деньги из федерального бюджета на приобретение и предоставление арендного жилья и на субсидирование арендных расходов на оплату этого жилья. 1,5 миллиарда рублей выделены на это для системы ОПК, — цитирует Путина ТАСС. — Рассчитываем, что это коснется так или иначе 38 тысяч человек.
Путин также заявил, что в регионах, которые нуждаются в кадрах, можно подумать о льготной ипотеке для работников ОПК.