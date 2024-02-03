Международный суд ООН рассмотрит иск Украины к России: новости СВО за 2 февраля

— Сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов, — сказал Песков. — Идет следствие, и в ходе следствия, естественно, все режимы определяют только следственные органы.

В Белгороде волонтера обвинили в помощи ВСУ

Суд в Белгороде отправил под арест на два месяца волонтера Надин Гейслер (Надежду Россинскую). Накануне ее задержали по уголовной статье о призывах к деятельности против безопасности государства. Как сообщает РБК, девушку заподозрили в призывах к донатам на поддержку ВСУ.

По информации следствия на страницах волонтера в соцсетях размещались номера счетов, связанные со сбором средств для ВСУ и признанному террористической организацией и запрещенному в России «Азову». Россинская утверждает, что к некоторым аккаунтам у нее не было доступа, и виновной себя не признает.