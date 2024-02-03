«Если не пускаешь в подъезд, драться лезут». Как живут в доме в центре Нижнего Новгорода, где снимали кровавый финал «Жмурок»

Дореволюционный дом в центре Нижнего Новгорода, на улице Провиантской, когда-то был гостиницей для состоятельных гостей. Наибольшую известность место получило после выхода фильма «Жмурки» (18+), где развернулся кровавый финал бандитской истории, снятой Алексеем Балабановым. С момента съемок прошло уже порядка 20 лет, но атмосфера в здании с годами почти не изменилась — полумрак, обшарпанные стены и массивная кованая лестница. Популярность дома и даже возможный статус объекта культурного наследия не решили проблемы жителей. Они годами ждут ремонта и закупают строительные фены, чтобы отогревать трубы зимой. Чем сейчас живет дом из «Жмурок» — в репортаже NN.RU.
Роскошное прошлое
В начале 2000-х в доме
На второй этаж герои Балабанова поднимались по зеленой кованой лестнице, которая сохранилась в доме с дореволюционных времен. В разные годы здание принадлежало механику Волжской флотилии Джону Тетту, уроженцу Великобритании, позднее Дмитрию Березину — члену мукомольного товарищества Башкировых. К слову, он открыл в доме гостиницу для богатых постояльцев. Там располагались конюшня, ванная и бильярдная. Во дворе даже сохранилась чаша фонтана, которую позднее местные приспособили под клумбу.
С годами от былой роскоши не осталось и следа. Сейчас жильцам приходится сталкиваться со множеством проблем, доставшихся от дореволюционного прошлого: замерзающие трубы, прогнивший пол и толпы непрошенных гостей, не всегда настроенных дружелюбно.
Замерзшие трубы и просевший пол
В доме на Провиантской нижегородец по имени Александр живет уже давно. Около десяти лет назад ему пришлось переехать из квартиры в маневренный фонд, так как из-за ремонта у соседей в доме из «Жмурок» обвалилась старая печь. Вместе с вещами под пол ушли и вещи мужчины. На восстановление жилья по итогу даже пришлось брать кредит. Вернулся сюда Александр совсем недавно.
Главной зимней проблемой для жильцов становится отопление. Хоть в квартирах и установлены газовые котлы, всегда приходится быть наготове.
— Каждую зиму, если ниже -5, вода замерзает. Вызываешь ЖЭК и ждешь их по три часа, надеясь, чтобы трубы не лопнули. Они приезжают, часа три отмораживают, и обратно «струйку» включаешь, — поделился с нами Александр.
«Струйка», про которую рассказал Александр, — придуманная жильцами система, чтобы вода в трубах не замерзала. Для этого кран постоянно приходится держать открытым. На экстренный случай жильцы даже приобрели строительные фены, которыми и отогревают заледеневшие в морозы стояки водоснабжения.
— В прошлом году соседка уехала в январе и забыла эту «протечку» оставить. Заморозился стояк. Вызывали слесаря, я заплатила 2,5 тысячи, чтобы только отогрели [трубы]. <…> На всю зиму так не напасешься денег. Вот поэтому у меня, как и у соседей, два месяца не выключается вода, — рассказала другая жительница дома по имени Елизавета.
Она провела на Провиантской, 8 всю жизнь — ее семья переехала сюда в 1985 году. По словам нижегородки, с годами состояние помещений лишь ухудшалось. Раньше, когда в доме было печное отопление, в квартирах было хотя бы тепло.
— Раньше дом был теплый, а сейчас холодный. Такое ощущение, что из него всё тепло выдувает, — сокрушается местная жительница.
Страдает дом из «Жмурок» не только от коммунальных проблем. По словам Александра, здание не ремонтировали более 30 лет. Подтверждение этому находится буквально при одном взгляде на подъезд. С разукрашенных надписями стен отваливается зеленая краска, с потолка тянется цепочка из кусков побелки и паутины, а через трещины у дверей и окон задувает холодный ветер.
— У нас, например, на общей кухне висят кирпичи от дымохода. Мы их там по мере возможности потихонечку убираем, чтобы нам не упали на голову. И вот, готовим в таком состоянии, — рассказала Елизавета.
Нижегородка добавила, что проблемы возникают не только с потолком, но и с полом, который прогнивает и от этого проседает.
— Вот сажусь детей кормить, на столик журнальный поставлю суп. С одной стороны в тарелке супа нет, а с другой он выливается. Перекос в полу пошел в 15 сантиметров. Мы шесть лет назад поднимали его сами. Тогда тоже ходила, просила: помогите. Там дырка в полу появилась, плюс этот перекос. Но никто не почесался, — рассказала Елизавета.
При этом, как рассказали в администрации Нижегородского района, в августе 2018 года проводился ремонт крыши, а в апреле прошлого года в доме подлатали цоколь — локально оштукатурили и покрасили.
Обременяющая слава
Бороться жильцам приходится и с непрошенными гостями. Как рассказал Александр, временами пройти к своей квартире было настоящей проблемой — в подъезде грелись и выпивали неизвестные люди. Выпроваживать маргиналов порой приходилось силой.
Слава, которая накрыла дом после выхода «Жмурок», местным жителям приходится не по душе. По подъезду нередко разгуливали экскурсионные группы и простые почитатели фильма. Как вспоминает Елизавета, особо ярые фанаты пытались даже забрать кусок дома себе на память.
— Вот такой испоганенный подъезд. Эти выбитые витражные стёкла, цветочки отломанные на перилах медные — это всё пытаются отковырять экскурсанты. Более того, если их не пускаешь в подъезд, они драться лезут. Им по фигу, кто там, бабушка-пенсионерка или еще кто, — рассказала нижегородка.
О судьбе дома ходит немало слухов. По словам Александра, фразы о выкупе здания под офисы или снос жильцы слышали давно. Недавно появилась информация, что дом могут переделать под гостиницу. Однако, как рассказал NN.RU источник, знакомый с ситуацией, перестройка под отель не планируется. На инвестпортале региона, где была опубликована информация, сохранились устаревшие данные по проекту. Жильцы дома лишь шутят над очередными планами, представляя, сколько инвесторам потребуется денег на восстановление.
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Ждать ремонта жильцам дома придется еще довольно долго. Как рассказали изданию «В городе N» в региональном фонде капитального ремонта, работы запланированы на 2032–2034 годы. В 2021 году усадьбу признали выявленным объектом культурного наследия. Для получения статуса ОКН была назначена историко-культурная экспертиза, которая, по нашим данным, пока не завершилась. Из-за возможного исторического статуса, жильцы не могут улучшить свои условия, и установить, например, новую дверь.
Елизавета уже перестала надеяться на какие-то изменения в доме. По ее словам, еще давно шли разговоры о том, чтобы переселить жильцов. Об этом также говорится в ответе мэрии, который нижегородке прислали в 2015 году. В документе указано, что дом внесен в перечень ветхих домов, подлежащих сносу. Однако спустя почти десять лет ситуация, видимо, изменилась. И в администрации Нижегородского района NN.RU ответили, что дом не признан ни ветхим, ни аварийным. И в программу расселения не включен.
К слову ранее мы объездили атмосферные места из «Жмурок» и сравнили, как локации из народной комедии выглядят сегодня.