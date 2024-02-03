«Если не пускаешь в подъезд, драться лезут». Как живут в доме в центре Нижнего Новгорода, где снимали кровавый финал «Жмурок»

Она провела на Провиантской, 8 всю жизнь — ее семья переехала сюда в 1985 году. По словам нижегородки, с годами состояние помещений лишь ухудшалось. Раньше, когда в доме было печное отопление, в квартирах было хотя бы тепло.



— Раньше дом был теплый, а сейчас холодный. Такое ощущение, что из него всё тепло выдувает, — сокрушается местная жительница.



Страдает дом из «Жмурок» не только от коммунальных проблем. По словам Александра, здание не ремонтировали более 30 лет. Подтверждение этому находится буквально при одном взгляде на подъезд. С разукрашенных надписями стен отваливается зеленая краска, с потолка тянется цепочка из кусков побелки и паутины, а через трещины у дверей и окон задувает холодный ветер.



— У нас, например, на общей кухне висят кирпичи от дымохода. Мы их там по мере возможности потихонечку убираем, чтобы нам не упали на голову. И вот, готовим в таком состоянии, — рассказала Елизавета.