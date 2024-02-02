Следственный комитет заявил, что Ил-76 был сбит ракетой из комплекса Patriot: новости СВО за 1 февраля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 февраля.
Евросоюз утвердил программу помощи Украине
Саммит Евросоюза утвердил программу бюджетной помощи Украине на 2024–2027 годы. Согласно опубликованному документу, для способствования восстановлению, реконструкции и модернизации Украины, а также социальной сплоченности и интеграции в ЕС будет создан специальный фонд. В течение четырех лет этот фонд выделит для помощи Украине 50 млрд евро. При этом 17 млрд будут выделены безвозмездно, еще 33 млрд будут кредитными.
Следователи идентифицировали погибших при крушении Ил-76
Следственный комитет сообщил, что идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. Как сообщает СК, в месте крушения были обнаружены более 670 фрагментов тел погибших. Результаты генетических экспертиз позволили сделать вывод, что все они принадлежат 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим
Также СК РФ официально заявил, что Ил-76 в Белгородской области был сбит ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot.
В школах усилят начальную военную подготовку
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время своего визита в петербургскую школу
— С 1 сентября во всех школах, начиная с
По словам министра, в новом предмете также будет усилен модуль, связанный с начальной военной подготовкой.
Беспилотники впервые долетели до Нижегородской области
В Кстовском районе Нижегородской области упали два беспилотника. По информации РИА Новости, БПЛА пытались добраться до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, чтобы быть незамеченными средствами ПВО. Беспилотники обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы, никто не пострадал.
Как позже уточнил источник NN.RU, найден был один БПЛА, его нейтрализовали, решается вопрос об отправке в Москву для дальнейшего изучения.
Минобороны России 1 февраля заявило об уничтожении беспилотников над Белгородской, Курской и Воронежской областями.
70 млрд рублей выделят на реабилитацию раненых
На реабилитацию раненных в ходе спецоперации военнослужащих будет выделено 70 млрд рублей. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— В общей сложности по поручению президента на реабилитацию нам будет выделено в эти годы более 70 млрд рублей, — сказал министр.
По словам Мурашко, участники СВО имеют право на преференции по программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. То есть — раненые получают лечение в первую очередь.