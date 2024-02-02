Следственный комитет заявил, что Ил-76 был сбит ракетой из комплекса Patriot: новости СВО за 1 февраля

— В общей сложности по поручению президента на реабилитацию нам будет выделено в эти годы более 70 млрд рублей, — сказал министр.



По словам Мурашко, участники СВО имеют право на преференции по программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. То есть — раненые получают лечение в первую очередь.