Укрытия по всему городу: как выглядят улицы Белгорода спустя месяц после обстрела

Чуть больше месяца назад, 30 декабря 2023-го, Белгород оказался под обстрелом. В результате удара погибли 25 человек, среди них 5 детей, и еще более сотни пострадали. Наши коллеги из MSK1.RU показали, что сейчас происходит в городе. Смотрите эти кадры в видео чуть выше.

