Укрытия по всему городу: как выглядят улицы Белгорода спустя месяц после обстрела

Чуть больше месяца назад, 30 декабря 2023-го, Белгород оказался под обстрелом. В результате удара погибли 25 человек, среди них 5 детей, и еще более сотни пострадали. Наши коллеги из MSK1.RU показали, что сейчас происходит в городе. Смотрите эти кадры в видео чуть выше.
— Я шла на работу как раз в это время, и на площади вот этот дым, люди бегут все. Вот это я видела. И страшно, страшно. Тут и машины горели, — рассказала местная жительница Елена Вербицкая.
На усложнившуюся жизнь пожаловалась и другая горожанка — Марина.
— Мы каждый день бегаем в коридор и учимся в коридоре, грубо говоря. Мальчишка у меня 30-го был вот здесь. Я бежала за ним, здесь тела лежали, — вспоминает она.
После декабрьского обстрела в городе появились новые убежища: на остановках установили бетонные коробки, а входы в торговые центры загородили бетонными блоками. Закрыли мешками с песком и окна подвальных помещений.
Сам же город продолжают восстанавливать: пока в одних зданиях идет ремонт, другие еще даже не тронули.