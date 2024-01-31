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«Во что я себя превратил?»: блогер похудел на 50 кг — оцените до и после

Рассказываем о том, как он встал на путь ЗОЖ

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Семен Громов

Алексей Конин из Тюмени смог похудеть на 50 килограмм всего за 8 месяцев. Он пытался сделать это дважды, но оба раза возвращался к весу больше 110 килограмм. Второй срыв случился у него в Турции, в отеле формата all inclusive. Там Алексей безостановочно ел сладкое и пил алкоголь.

После этого он точно решил для себя, что надо худеть.

— Лето. Сижу в беседке. И чувствую себя как кусок не знаю чего. Во что я себя превратил за эти 20 лет? Я ощущаю себя 60-летним стариком. И самое плохое, что с этим мирюсь, что теперь это всё — моя жизнь. Это был переломный момент. Короче, я понял, что надо что-то менять. Причем кардинально, — говорит Алексей.

Он разработал целую программу по сбросу веса для себя — как прилежный ученик записывал и систематизировал всю информацию, которую получал из интернета. Решился применять знания только спустя месяц. Помогло — от 50 килограмм он избавился меньше, чем за год. Потом стал формировать свое тело — и сбросил еще 10 килограмм за 2 года.

Сейчас Алексей ведет свой блог, где делится со своими подписчиками полезной информацией. Также он успел написать книгу, где описал процесс похудения и решился на операцию по удалению кожи после похудения. Историю похудения и набора веса смотрите в коротком видео чуть выше.

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