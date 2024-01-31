«Во что я себя превратил?»: блогер похудел на 50 кг — оцените до и после

После этого он точно решил для себя, что надо худеть.

— Лето. Сижу в беседке. И чувствую себя как кусок не знаю чего. Во что я себя превратил за эти 20 лет? Я ощущаю себя 60-летним стариком. И самое плохое, что с этим мирюсь, что теперь это всё — моя жизнь. Это был переломный момент. Короче, я понял, что надо что-то менять. Причем кардинально, — говорит Алексей.

