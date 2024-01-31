Суд, камера для нелегальных мигрантов и сорвавшаяся депортация: что известно о задержании «Би-2» в Таиланде

Всех музыкантов, кроме фронтмена, до сих пор держат в камере с десятками других нелегальных мигрантов — запланированная депортация в Израиль так и не состоялась. MSK1.RU рассказывает в одном материале подробности и хронологию этой истории.



Концерт и задержание

За два дня до произошедшего «Би-2» дали успешный концерт в Паттайе, а 24 января выступили на острове Пхукет.



— Концерт прошел великолепно, но после него нас задержала полиция: поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы, — сообщили участники группы несколькими днями позже в своем телеграм-канале (до этого связи с ними не было, но информация о задержании появилась в СМИ).

