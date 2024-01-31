Суд, камера для нелегальных мигрантов и сорвавшаяся депортация: что известно о задержании «Би-2» в Таиланде

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Уже почти неделю участники группы «Би-2» находятся в центре миграционной полиции в Таиланде. Их задержали местные правоохранители после концерта, состоявшегося 24 января на острове Пхукет. Официальной причиной стало отсутствие разрешения на работу, но представители группы предполагают, что не обошлось без «давления извне», связанного с их политическими взглядами.
Всех музыкантов, кроме фронтмена, до сих пор держат в камере с десятками других нелегальных мигрантов — запланированная депортация в Израиль так и не состоялась. MSK1.RU рассказывает в одном материале подробности и хронологию этой истории.
Концерт и задержание
За два дня до произошедшего «Би-2» дали успешный концерт в Паттайе, а 24 января выступили на острове Пхукет.
— Концерт прошел великолепно, но после него нас задержала полиция: поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы, — сообщили участники группы несколькими днями позже в своем телеграм-канале (до этого связи с ними не было, но информация о задержании появилась в СМИ).
По данным агентства ТАСС, в день концерта полицейские задержали семь человек: шесть участников музыкальной группы и одного гражданина Израиля, не связанного с «Би-2». С официальным обоснованием задержания музыканты не согласны:
— Важно отметить, что все наши концерты проводятся в соответствии с местными законами и практиками, — написали представители группы в телеграме.
Участники отметили, что и недавние концерты в Паттайе и Пхукете также проводились официально, с привлечением местных организаторов и с соблюдением всех необходимых требований по безопасности мероприятия.
«Давление извне»
Первую ночь музыканты провели в камере полицейского участка. На следующий день после задержания состоялся суд: было вынесено решение о штрафе в размере 3 тысяч батов (около 7,5 тысячи рублей) на каждого участника группы. Штраф они сразу же оплатили. По данным телеграм-канала Mash, в ходе разбирательства группе помогала крупная юридическая фирма, один из сотрудников которой — фанат «Би-2».
Инициатором задержания, по данным СМИ, было Генконсульство РФ в Таиланде. Дипломаты попросили местные власти проверить документы музыкантов.
— К сожалению, во время суда нам не был предоставлен переводчик, и мы не имели возможности ознакомиться с содержимым документов по делу, — написали позже в телеграме представители группы. — На этом досадная история с правонарушением не была закрыта. После суда нас задержала миграционная полиция Таиланда для решения вопроса, связанного с нашим пребыванием в стране.
Никаких дополнительных обвинений, по словам участников, им не было предъявлено. Музыканты считают, что причиной давления стало их творчество и политические взгляды.
Представители «Би-2» заручились помощью МИД Израиля в разрешении ситуации. В то же время приехавшего к месту содержания музыкантов австралийского консула к ним не пустили.
Куда депортируют музыкантов?
Сразу же после того, как новости о задержании группы появились в СМИ, начались обсуждения, куда «Би-2» отправятся поле выплаты штрафа. Многие полагали, что всех артистов депортируют в Россию.
Корреспондент MSK1.RU связался с миграционным юристом Романом Степановым, который объяснил, как устроена мировая практика депортации в случаях, подобных этому.
— Человека могут задержать, поместить в депортационные тюрьмы. В случае принудительной депортации его возвращают в страну его гражданской принадлежности, — уточнил юрист. — Но предварительно этот вопрос нужно уладить по дипломатический линии. Потому что, как правило, вывоз производится за счет государства, граждан которого депортируют.
Позднее MSK1.RU выяснил, куда по закону должны выслать участников группы. В Генконсульстве РФ в Пхукете нам сообщили, что артистов депортируют в то государство, паспорта которого они показали на границе.
— В соответствии с местным законодательством нарушители иммиграционного законодательства Таиланда подлежат депортации в страну их гражданской принадлежности. Исходим из того, что иностранец депортируется в государство, паспорт которого он предъявил при въезде в Королевство Таиланд, — рассказали MSK1.RU в пресс-службе генконсульства.
По данным ТАСС, два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии, остальные — по российским. Так, пятерых участников депортируют в Россию. Фронтмена «Би-2» Шуру (Александра Умана) вышлют в Австралию (у него двойное гражданство Израиля и Австралии). А Лёву (настоящее имя — Егор Бортник*) отправят в Израиль, паспорт которого он и предъявил на границе.
Несостоявшаяся депортация
Всё оказалось не совсем так, и надежда покинуть Таиланд у «Би-2» появилась только 29 января — тогда после переговоров было принято решение о депортации четверых участников группы в Израиль. Менеджеры сразу же купили музыкантам билеты.
Но уже на следующий день, 30 января, представителям группы объявили, что решение о депортации отменено. По информации команды «Би-2», это произошло «после визита высокопоставленных дипломатов из консульства РФ». Российский консул попытался после этого лично поговорить с участниками группы, но они от диалога отказались.
Позже, вечером 30 января, стало известно, что солиста «Би-2» Егора Бортника* (Лёву) всё же отпустили из-под стражи на Пхукете. Сейчас он находится в аэропорту Бангкока и собирается вылететь в Тель-Авив.
Остальным членам группы в согласованном ранее выезде отказали, на момент публикации статьи они остаются в миграционной тюрьме в общей камере на 80 человек. В то же время на сайте «Би-2» всё еще можно приобрести билеты на их ближайшие концерты в Дубае, Вильнюсе, Варшаве и других городах. Есть ли шанс, что эти выступления состоятся, пока неизвестно.
Напомним, участники рок-группы уехали из России после начала СВО и выступали за рубежом. Концерт «Би-2» должен был состояться 10 июня в «Лужниках», но артисты сообщили о переносе. При этом дата выступления до сих пор неизвестна. 26 мая 2023 года солиста «Би-2» Егора (Лёву) Бортника* признали иноагентом.
Подобная история случилась в марте с шоуменом Михаилом Шацем*. Его экстрадировали с Бали (остров в Индонезии), где он должен был дать концерт. Прямо перед выступлением в зал нагрянула местная полиция и объявила об отмене мероприятия.
* Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.