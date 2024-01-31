Гражданских жен участников спецоперации хотят приравнять к официальным: новости СВО за 30 января

Минобороны сообщило о массовой атаке беспилотников

Министерство обороны сообщило о массовой атаке БПЛА в ночь на 30 января. Уточняется, что средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 21 беспилотник. 11 из них были сбиты над Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Брянской, по одному в Калужской и Тульской областях. В Калуге БПЛА упал на крышу нежилой постройки, более о разрушениях и пострадавших не сообщается.