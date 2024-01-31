Гражданских жен участников спецоперации хотят приравнять к официальным: новости СВО за 30 января

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 января.
Минобороны сообщило о массовой атаке беспилотников
Министерство обороны сообщило о массовой атаке БПЛА в ночь на 30 января. Уточняется, что средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 21 беспилотник. 11 из них были сбиты над Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Брянской, по одному в Калужской и Тульской областях. В Калуге БПЛА упал на крышу нежилой постройки, более о разрушениях и пострадавших не сообщается.
Обломки Ил-76 начали вывозить с места крушения
Обломки разбившегося 24 января в Белгородской области Ил-76 начали вывозить с места крушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в экстренных службах. По информации агентства, попадание поражающих элементов привело к полной потере управления. Источник ТАСС в силовых органах заявил, что данные черных ящиков подтверждают, что самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. По словам собеседника ТАСС, расшифровка данных бортовых самописцев близка к завершению.
Официальное заключение о причинах авиакатастрофы не публиковалось, Минобороны и МИД РФ называют произошедшее терактом.
Госдума рассмотрит закон о «фактических семьях» участников СВО
В Государственную думу внесен законопроект, позволяющий признать официальной супругой так называемую «гражданскую жену» погибшего или пропавшего без вести участника СВО.
— Бывает, что эти отношения граждане не регистрируют, проживая вместе много лет, имея совместных детей. В таких ситуациях семьи остаются без главного кормильца, — объяснил актуальность документа председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. — При этом действующее законодательство не предусматривает правовых механизмов для защиты интересов таких членов семьи погибшего военнослужащего.
Предполагается, что в случае смерти или признания пропавшим без вести участника СВО, другая сторона брачных отношений имеет право установить факт брака в судебном порядке. Факт нахождения в брачных отношениях будет определяться совместным проживанием не менее трех лет (при наличии ребенка — не менее года) и ведение общего хозяйства. Установленные в судебном порядке брачные отношения наделяют «фактическую» семью всеми соответствующими правами, включая право наследования и доступ к соответствующим льготам.
Законопроект Госдумой еще не рассматривался.
Сотрудник интернет-провайдера получил 13 лет колонии за госизмену
В Брянске суд вынес приговор сотруднику провайдера цифровых услуг, обвиняемому в госизмене. По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области, суд установил, что мужчина передал ВСУ информацию о деятельности воинского подразделения, которую узнал «в ходе выполнения должностных обязанностей по оказанию услуг связи».
Также суд установил, что подсудимый передал украинским военным «специально собранные им сведения о местоположении и деятельности подразделений ВС РФ на территории Брянской области».
Вдобавок к госизмене обвиняемого признали виновным в поджоге релейного шкафа.
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Мужчина признал свою вину, раскаялся, добровольно возместил ущерб РЖД, сотрудничал со следствием. В результате суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух с половиной лет в тюрьме и ограничением свободы на полтора года. Также подсудимый заплатит 150 тысяч рублей штрафа.