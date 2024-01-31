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В Минцифры рассказали, когда в России вернется интернет

Пользователи жалуются на сбои по всей России

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На данный момент доступ к интернету восстанавливается, передали в Минцифры

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В Минцифры РФ сообщили, что доступ к сайтам в зоне .ru будет восстановлен в ближайшее время.

— Возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC*. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением. В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы, — передали в ведомстве.

*DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.

Вечером 30 января пользователи интернета пожаловались на массовые сбои в сегменте .ru.

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