В Минцифры рассказали, когда в России вернется интернет

В Минцифры РФ сообщили, что доступ к сайтам в зоне .ru будет восстановлен в ближайшее время.

— Возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC*. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением. В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы, — передали в ведомстве.