В России произошел массовый сбой в работе интернета. Не работают сотни сайтов и приложений: онлайн

Как объяснил MSK1.RU IT-эксперт Александр Исавнин, причиной масштабного сбоя могли стать проблемы с DNS.



— Скорее всего, неправильно работает безопасная версия для домена «.ru» целиком, — сказал эксперт. — Соответственно, многие современные серверы, на которых проверка dnssec включена, нормально не определяют адрес в RU по имени. Скорее всего, администраторы RU промахнулись в процессе регулярного обновления ключей. Сайты работают и не упали, но их адреса по имени не выяснить.



Как пояснил MSK1.RU другой специалист, DNS — это система, которая связывает доменное имя (например msk1.ru) и IP- адрес, то есть при вводе домена в браузер DNS-серверы автоматически устанавливают связь между доменным именем и IP-устройством, и вы попадаете на нужный ресурс.

