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СрочноВ РФ произошел массовый сбой в работе интернета
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В России произошел массовый сбой в работе интернета. Не работают сотни сайтов и приложений: онлайн

Рассказываем, что происходит с Рунетом

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Пользователи в России пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. Проблемы также возникли с доступом к некоторым российским сайтам с доменом RU в том числе у пользователей за рубежом.

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В Х (бывшем Twitter) начали шутить над сбоями в Рунете. Кто-то решил распаковать CD-диски.

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Эксперты объяснили, почему в России легли все сайты и приложения

Как объяснил MSK1.RU IT-эксперт Александр Исавнин, причиной масштабного сбоя могли стать проблемы с DNS.

— Скорее всего, неправильно работает безопасная версия для домена «.ru» целиком, — сказал эксперт. — Соответственно, многие современные серверы, на которых проверка dnssec включена, нормально не определяют адрес в RU по имени. Скорее всего, администраторы RU промахнулись в процессе регулярного обновления ключей. Сайты работают и не упали, но их адреса по имени не выяснить.

Как пояснил MSK1.RU другой специалист, DNS — это система, которая связывает доменное имя (например msk1.ru) и IP- адрес, то есть при вводе домена в браузер DNS-серверы автоматически устанавливают связь между доменным именем и IP-устройством, и вы попадаете на нужный ресурс.

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Читательница MSK1.RU Анастасия сообщила, что из-за сбоя в работе интернета перестали работать и терминалы на МЦД-2. С такой проблемой она столкнулась на станции «Калитники».

— Купить билеты невозможно, — говорит Анастасия.

MSK1.RU обратился за комментарием в ЦППК.

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В Минцифры прокомментировали сбой. Публикуем полное заявление

В ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен

Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC*. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением.

В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации.

* DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.

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На профильных ресурсах уже начали создавать мемы. Один из пользователей спрашивает: «Это баг или фича?» Другой отвечает: «Как минимум это хорошая головная боль под конец рабочего дня».

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Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщил, что устраняет проблему

Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщил, что работает над устранением проблемы, из-за которой обрушился Рунет.

Координационный центр доменов .RU/.РФ — это администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ.

— Работаем над технической проблемой, не могу сейчас говорить, — сказал нашим коллегам из «Фонтанки» директор Координационного центра доменов Андрей Воробьев.

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Читатель MSK1.RU Анатолий говорит, что у него не работает приложение авиакомпании S7 Airlines.

— При входе в приложение появляется сообщение «сервер с указанным именем хоста не удалось найти», — рассказывает наш читатель.

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Ozon прокомментировал проблемы с работой приложения

Компания Ozon подтвердила проблемы с работой приложения.

— Мы уже знаем о ситуации, коллеги прилагают все возможные усилия, чтобы наладить работу сервисов. Рекомендуем попробовать воспользоваться приложением немного позже. Надеемся на понимание, — прокомментировали ситуацию в компании.

Что стало причиной проблем с доступом к приложению, Ozon не указал.

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Наша читательница также рассказала, что у нее не работает поисковая страница «Яндекса».

— Пишет, что нет интернета, — рассказывает читательница MSK1.RU Виктория.

«Яндекс» пишет, что нет интернета.

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Читатели MSK1.RU сообщают, что у них не открываются мобильные приложения «Кинопоиска», «Озона» и «Йоты».

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Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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