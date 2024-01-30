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Спецоперация на УкраинеОбзор

Эксперты расшифровали «черные ящики» потерпевшего крушение Ил-76: новости СВО за 29 января

Главное, что случилось за эти сутки

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Ранее Следственный комитет публиковал кадры с места авиакатастрофы

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 января.

Санкции против судей и Мизулиной

Совет ЕС внес в санкционные списки «Лигу безопасного интернета» и ее главу Екатерину Мизулину. В заявлении, опубликованном на сайте Совета говорится, что организация помогает обеспечивать цензуру, а сама Мизулина несет ответственность за систематические нарушения свободы мнений.

Также в санкционные списки вошли трое сотрудников судебной системы, которые, по мнению Совета имеют отношение к делу оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, признанного Минюстом РФ иностранным агентом в 2022 году. В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии. Суд признал его виновным в распространении фейков о российской армии, создании нежелательной организации и госизмене.

Атака БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

В Ярославской области утром 29 января беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что атака была предотвращена системой радиоэлектронной борьбы.

— Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована. Предприятие работает в штатном режиме, — сообщил позже глава региона в своем Telegram-канале.

Также 29 января сообщалось об атаках беспилотников в Ростовской и Брянской областях.

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в закон о конфискации имущества

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что закон о конфискации имущества за фейки о российской армии может быть принят уже 1 февраля. Возглавляемый им профильный комитет 29 января рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

В первом чтении законопроект уже принят. Документ дополняет список преступлений, за которые предусмотрена конфискация имущества, статьями 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о ВС РФ), и 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). В первом чтении законопроект поддержали 395 депутатов.

Специалисты расшифровали данные самописцев Ил-76

Специалисты завершили предварительную расшифровку бортовых самописцев Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

— Получены предварительные данные, — цитирует своего собеседника информационное агентство. — По факту расшифровывается максимум полчаса, дальше идет осмысление.

Ранее сообщалось, что найденные на месте крушения Ил-76 «черные ящики» (прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец) направлены для экспертизы в лабораторию.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января, на борту были 74 человека — 65 военнопленных украинцев, члены экипажа и сопровождающие. Никто из них не выжил. Минобороны и МИД России назвали произошедшее терактом, последовала международная реакция. Мы следим за событиями, связанными с крушением самолета в отдельном сюжете.

Суд заочно арестовал четырех соратников Навального

Басманный суд заочно арестовал признанных иноагентами Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Анну Бирюкову и Киру Ярмыш. Как сообщает РИА Новости, их обвиняют по статьям об организации экстремистского сообщества, фейках об армии, призывах к терроризму и оправдании терроризма.

Сообщается, что Певчих, Низовцев и Бирюкова — участники «Фонда борьба с коррупцией», который в России признан экстремистской организацией. Кира Ярмыш — пресс-секретарь его создателя Алексея Навального. Самого Алексея в августе 2023 года приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. Он отбывает наказание в колонии на Ямале.

Суд вынес приговор пенсионерке за призывы к экстремизму

Шахтинский городской суд вынес приговор 72-летней Евгении Майборода, признав ее виновной в распространении фейков о российской армии и призывах к экстремистской деятельности. По информации телеграм-канала «Сетевые свободы» пенсионерку приговорили к пяти с половиной годам колонии.

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Согласно информации на сайте суда, 29 января рассматривалось одно уголовное дело по соответствующим статьям — приговор по нему сегодня был провозглашен. Однако в карточке дела нет ни имен фигурантов, ни постановления суда. Помощник вынесшего решение судьи подтвердил корреспонденту 161.RU, что по делу Евгении Майборда вынесено решение, но подробнее комментировать не стал.

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