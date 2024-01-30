Эксперты расшифровали «черные ящики» потерпевшего крушение Ил-76: новости СВО за 29 января

Санкции против судей и Мизулиной

Совет ЕС внес в санкционные списки «Лигу безопасного интернета» и ее главу Екатерину Мизулину. В заявлении, опубликованном на сайте Совета говорится, что организация помогает обеспечивать цензуру, а сама Мизулина несет ответственность за систематические нарушения свободы мнений.

Также в санкционные списки вошли трое сотрудников судебной системы, которые, по мнению Совета имеют отношение к делу оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, признанного Минюстом РФ иностранным агентом в 2022 году. В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии. Суд признал его виновным в распространении фейков о российской армии, создании нежелательной организации и госизмене.