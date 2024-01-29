Над «Би-2» провели суд, Песков назвал еще одну задачу спецоперации: новости СВО за 28 января

Группа «Би-2» прокомментировала задержание в Таиланде. Музыканты утверждают, что проводят все концерты официально, а поводом для задержания стали неверно оформленные организаторами документы. Ситуация с местной полицией еще не разрешилась. Одну ночь музыканты провели в камере полицейского участка, потом был суд.

— После суда нас задержала миграционная полиция Таиланда, под надзором которой мы ожидаем решения вопроса, связанного с нашим пребыванием в стране, — сообщили музыканты в своем телеграм-канале.