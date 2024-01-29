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Над «Би-2» провели суд, Песков назвал еще одну задачу спецоперации: новости СВО за 28 января

Главное, что случилось за эти сутки

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Музыканты «Би-2» еще не решили вопрос с миграционной полицией Таиланда

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 января.

Над

«Би-2» провели суд в Таиланде

Группа «Би-2» прокомментировала задержание в Таиланде. Музыканты утверждают, что проводят все концерты официально, а поводом для задержания стали неверно оформленные организаторами документы. Ситуация с местной полицией еще не разрешилась. Одну ночь музыканты провели в камере полицейского участка, потом был суд.

— После суда нас задержала миграционная полиция Таиланда, под надзором которой мы ожидаем решения вопроса, связанного с нашим пребыванием в стране, — сообщили музыканты в своем телеграм-канале.

Они заявили, что во всей этой истории видят внешнее давление.

— Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция, — написали музыканты.

Музыканты известны свои негативным отношением к СВО.

Дмитрий Песков назвал еще одну задачу спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что борьба с экстремистскими настроениями — одна из задач спецоперации. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Сколько они [украинцы] пестовали вот этих неонацистов у себя, сколько они пестовали абсолютных националистов, экстремистски настроенных. Поэтому живут и такие настроения, да, это реальность. Кстати, это же одна из целей специальной военной операции — избавиться от этой реальности, — сказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

МИД РФ: Украина хочет конфисковать российские активы на два миллиарда долларов

Украина планирует конфисковать российские активы в стране на общую сумму более двух миллиардов долларов. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.

— На начало 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины вынес 32 положительных «решения» по искам Минюста о конфискации частных активов упомянутой категории лиц. Еще шесть дел находятся на рассмотрении, включая иск к компании «Ильюшин Финанс Ко». Подсанкционными уже стали 688 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость, транспортные средства. Заявлено, что изымаемые активы должны пополнить украинский бюджет, — сказал дипломат.

Массовый обстрел Белгорода

За сутки ВСУ выпустили порядка 40 снарядов по населенным пунктам в Белгородской области, было совершено несколько атак беспилотников. Повреждены девять домов, пять автомобилей и ЛЭП. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Украинских военных чиновников заподозрили в миллиардном хищении

СБУ подозревает чиновников Минобороны Украины в хищении 1,5 миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов) в процессе закупок снарядов для Вооруженных сил страны. Об этом заявили в Службе безопасности Украины.

По данным службы, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку ста тысяч снарядов для ВСУ с компанией «Львовский арсенал». После получения денег, по версии следствия, компания перечислила часть денег иностранной компании, которая должна была поставить заказанные боеприпасы на Украину. Но снаряды так и не поступили, а гонорары выведены на счета связанной с компанией организации на Балканах.

Подозревают высокопоставленных чиновников и их иностранного партнера. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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