Активисты облили супом «Мону Лизу» в Лувре: видео

Активисты вылили на стенд с картиной «Мона Лиза» итальянского живописца Леонардо да Винчи жидкость, похожую на суп. Картина выставлена в парижском Лувре.
Произошедшее попало на видео. На записи видно, как две активистки подходят к стенду, выливают на защитное стекло коричнево-желтую жидкость, а затем снимают верхнюю одежду и показывают футболки с надписью Riposte Alimentaire («Продовольственный ответ»).
Активистки выкрикивали лозунги о праве на пропитание, о том, что каждый третий француз пропускает приемы пищи.
— Что важнее? Искусство или право на здоровое и экологически чистое питание? Наша сельскохозяйственная система больна! — кричали женщины.
Акцию прервали работники Лувра: они аккуратно закрыли протестующих и стенд с картиной тканевыми экранами, попросив всех посетителей выйти из зала.
Издание Le Parisien передало, что картина не пострадала, так как ее защищает бронестекло.
Ранее «Мона Лиза» тоже подвергалась нападкам. В 2022 году картину измазали тортом.