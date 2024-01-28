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Активисты облили супом «Мону Лизу» в Лувре: видео

Они выкрикивали лозунги

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Произошедшее сняли на видео

Видео: Le Figaro Actualités / Yotube.com

Активисты вылили на стенд с картиной «Мона Лиза» итальянского живописца Леонардо да Винчи жидкость, похожую на суп. Картина выставлена в парижском Лувре.

Произошедшее попало на видео. На записи видно, как две активистки подходят к стенду, выливают на защитное стекло коричнево-желтую жидкость, а затем снимают верхнюю одежду и показывают футболки с надписью Riposte Alimentaire («Продовольственный ответ»).

Активистки выкрикивали лозунги о праве на пропитание, о том, что каждый третий француз пропускает приемы пищи.

— Что важнее? Искусство или право на здоровое и экологически чистое питание? Наша сельскохозяйственная система больна! — кричали женщины.

Акцию прервали работники Лувра: они аккуратно закрыли протестующих и стенд с картиной тканевыми экранами, попросив всех посетителей выйти из зала.

Издание Le Parisien передало, что картина не пострадала, так как ее защищает бронестекло.

Ранее «Мона Лиза» тоже подвергалась нападкам. В 2022 году картину измазали тортом.

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