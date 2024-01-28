Путин высказался о голой вечеринке, Моргенштерну* запретили въезд в ОАЭ: новости СВО за 27 января

Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ

Рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) сообщил, что больше месяца не может попасть в Объединенные Арабские Эмираты, где он жил как турист без резидентства, после того как покинул Россию. По словам музыканта, ему закрыли въезд в страну по неизвестным причинам.

Моргенштерн полагает, что одной из причин могло стать его интервью, данное журналистке Ксении Собчак в ноябре прошлого года.