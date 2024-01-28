Путин высказался о голой вечеринке, Моргенштерну* запретили въезд в ОАЭ: новости СВО за 27 января

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 января.
Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ
Рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) сообщил, что больше месяца не может попасть в Объединенные Арабские Эмираты, где он жил как турист без резидентства, после того как покинул Россию. По словам музыканта, ему закрыли въезд в страну по неизвестным причинам.
Моргенштерн полагает, что одной из причин могло стать его интервью, данное журналистке Ксении Собчак в ноябре прошлого года.
Там он высказался о статусе иноагента и про выступление на Донбассе ради возможности вернуться. Моргенштерн заявил, что не хочет делать политических высказываний, рассуждая о поездке на Донбасс.
Адвокат музыканта Сергей Жорин в беседе с ТАСС заявил, что Алишер не нарушал законов страны и стал жертвой анонимного доноса в правоохранительные органы ОАЭ.
Путин поговорил со студентами — участниками СВО
Президент РФ Владимир Путин провел встречу со студентами — участниками СВО. Он заявил, что сбор документов для получения страховых выплат для участников СВО будет упрощен, поручение дано Министерству обороны.
Вопрос с накоплением процентов по кредитам участников операции решится в ближайшие недели.
— И проценты, и выплаты тела долга, и ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно. И ничего накапливаться не должно. Никаких процентов, — цитирует Путина агентство ТАСС.
В частности, президент вновь высказался о голой вечеринке. Он заявил, что элиту страны должны формировать те, кто готов за нее постоять. Такое заявление президент сделал по итогам встречи со студентами — участниками СВО.
— Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают, — сказал Путин.
Однако он отметил, что и таким «чудикам» есть место в стране.
— Такие тоже нужны чудики, тоже пускай будут, — сказал президент.
Перемены в стратегии США
США разрабатывает новую стратегию по Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post. Новая стратегия предусматривает, что Украина не будет стараться вернуть утраченные территории в 2024 году, а оборонять, и укреплять армию и экономику.
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— Администрация президента [США Джо] Байдена, всё еще не отошедшая от потерпевшего крах контрнаступления на Украине в прошлом году, разрабатывает новую стратегию, в которой не будет заостряться внимание на возвращении территории, вместо этого она будет сосредоточена на помощи Украине в отражении новых наступлений России при продвижении к долгосрочной цели — укреплению украинских Вооруженных сил и экономики, — пишет издание.