«Нельзя получить роль американки, даже если ты избавилась от акцента». История россиянки, снявшей в Голливуде собственное кино

— Мы решили, что будет дубляж, потому что фильм очень насыщенный по смыслам. Тяжело читать субтитры и потом смотреть картинку. Если люди не понимают бегло по-английски, то им будет сложно воспринимать кино.



— Вы получали специальное образование художника-постановщика?



— Нет. Но были люди, которые меня обучали. Я с детства рисую, у меня есть артистический талант.



— Что больше всего нравится — быть продюсером, художником-постановщиком или писать сценарии?



— Мне нравится всё, я не разделяю. Готова брать на себя любой департамент, если могу. Именно по складу мышления я — продюсер. Мне нравится создавать, чтобы все компоненты сошлись правильно.



— Как оцениваете перспективы проката своего фильма в России?



— Я думаю, очень интересно то, что «Немая жизнь» — единственное кино, которое было сделано русскими в Голливуде независимо. Это интересная драма о любви и Голливуде, ее глубокий смысл в том, что не надо сотворять себе кумира. Очень надеюсь, что сможем приехать и представить фильм лично, особенно в Нижнем Новгороде. Многие мои друзья еще помнят, что с детства я хотела в Голливуде делать кино.

