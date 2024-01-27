Путин впервые прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области: новости СВО за 26 января

— Что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая — почти две тысячи километров, и в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек, — рассказал президент. — Механизм огромный, подчас надо прямо сказать, как любой государственный механизм, работает с известными административными издержками.

Путин прокомментировал крушение Ил-76