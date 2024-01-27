Путин впервые прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области: новости СВО за 26 января

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 26 января.
Путин поручил признать ветеранами добровольцев СВО
Владимир Путин поручил правительству внести изменения в закон для присвоения статуса ветерана боевых действий тем, кто участвовал в спецоперации, не заключая контракт с Минобороны. Также в списке поручений поправки в закон, которые позволят предоставить семьям Героев РФ, удостоенных этого звания посмертно, те же льготы, что и у семей Героев РФ, получивших это звание при жизни.
Минобороны поручено проанализировать как АО «СОГАЗ» осуществляет выплаты членам семей погибших участников специальной военной операции. Доклад должен быть готов к 1 апреля, поправки в закон — тоже.
Путин рассказал, сколько сейчас военных в зоне боевых действий
Владимир Путин 26 января во время визита в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет встретился со студентами — участниками СВО и волонтерами. Во время своего выступления он признал, что «есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения», и сказал, что именно поэтому попросил организовать эту встречу.
— Что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая — почти две тысячи километров, и в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек, — рассказал президент. — Механизм огромный, подчас надо прямо сказать, как любой государственный механизм, работает с известными административными издержками.
Путин прокомментировал крушение Ил-76
На этой же встрече президент впервые высказался по поводу крушения
Тем временем черные ящики потерпевшего крушение
Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Издание РБК со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева сообщает, что Россия и Украина совершили обмен телами погибших военных. Саралиев сообщил, что российской стороне передали 55 тел погибших. Украина, по информации украинского штаба по вопросам пленных, получила 77 тел военных.
Ранее российский МИД заявлял, что после крушения
Завод Hyundai в Петербурге официально перешел компании «Арт-Финанс»
Российская компания «Арт-Финанс», которая уже владеет бывшим заводом Volkswagen в России, закрыла сделку по приобретению завода Hyundai в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС. Завод Hyundai в Петербурге прекратил работу в марте 2022 года.
Актера из «Слова пацана» внесли в украинскую базу «Миротворец»
Актера Никиту Кологривого, сыгравшего в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» роль Кащея, внесли в базу украинского сайта «Миротворец». В России этот ресурс заблокирован по решению суда.
Как сообщает РБК, в карточке Кологривого указано, что в список он попал за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержку российских властей. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Кологривый выразил благодарность российским военнослужащим.
А писателя Бориса Акунина* объявили в розыск
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Писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили), признанного ранее в России иноагентом и включенного в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявили в розыск. Об этом свидетельствует соответствующая база МВД.
Ранее сообщалось, что в отношении Григория Чхартишвили возбуждены уголовные дела по статьям о дискредитации ВС РФ и публичном оправдании терроризма. Следствие планировало объявить его в розыск.