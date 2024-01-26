Путин рассказал, сколько человек сейчас находится в зоне боевых действий

В предыдущий раз число участников спецоперации Владимир Путин называл во время большой пресс-конференции в декабре 2023 года. На тот момент, по словам президента, в зоне СВО находились 617 тысяч российских военных. Тогда он также сказал, что линия фронта составляет почти 2 тысячи километров.

