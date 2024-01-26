Путин рассказал, сколько человек сейчас находится в зоне боевых действий

Владимир Путин 26 января проводит встречу со студентами — участниками СВО. Во время своего выступления он рассказал, что на сегодняшний день в зоне спецоперации находится более 600 тысяч человек.
— Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, — сказал Путин. — Потому что, ну, зона боевых действий большая — почти две тысячи километров. И в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек.
В предыдущий раз число участников спецоперации Владимир Путин называл во время большой пресс-конференции в декабре 2023 года. На тот момент, по словам президента, в зоне СВО находились 617 тысяч российских военных. Тогда он также сказал, что линия фронта составляет почти 2 тысячи километров.