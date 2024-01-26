В Омске началась конференция «Сибирь — территория диалога»

Открытие международной конференции «Сибирь — территория диалога» состоялось сегодня в Омске. Тема конференции звучит так: «Межнациональное и межрелигиозное согласие — основа российской государственности». На открытии конференции, организатором которой стало Духовное управление мусульман Сибири, выступил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он заявил, что Омская область — пример региона, в котором никогда не было, нет и не будет места межэтническим конфликтам и разногласиям.
— Уверен, наша конференция, на которой будет обсуждаться передовой опыт национальных и религиозных организаций, внесет весомый вклад в укрепление взаимопонимания и согласия в нашем обществе, — цитирует Хоценко пресс-служба регионального правительства.
В течение двух дней представители разных конфессий будут обсуждать вопросы, которые сегодня актуальны для разных религий. В том числе речь пойдет о «повышении роли религиозных организаций в духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи».