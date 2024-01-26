«Там отношение, как в "Доме-2"»: как Настя Дашко попала в тюрьму, а затем завела семью и расцвела

Анастасия Дашко пришла на шоу «Дом-2» вскоре после старта проекта в 2004 году и пробыла там более трех лет. Хотя, по ее словам, шла она целенаправленно к одному из братьев-близнецов Каримовых, отношения у нее сложились с Сэмом Селезневым. Ушла пара с телестройки вместе, после скандала с накруткой голосов в розыгрыше квартиры, которую устроила Дашко. Но вскоре после этого ребята расстались.

