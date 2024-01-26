«Там отношение, как в "Доме-2"»: как Настя Дашко попала в тюрьму, а затем завела семью и расцвела

Анастасия Дашко пришла на шоу «Дом-2» вскоре после старта проекта в 2004 году и пробыла там более трех лет. Хотя, по ее словам, шла она целенаправленно к одному из братьев-близнецов Каримовых, отношения у нее сложились с Сэмом Селезневым. Ушла пара с телестройки вместе, после скандала с накруткой голосов в розыгрыше квартиры, которую устроила Дашко. Но вскоре после этого ребята расстались.
За воротами телестройки проблемы Анастасии не закончились. Сначала телезвезду обвинили в крупном мошенничестве, из-за чего она оказалась в колонии. После освобождения Дашко вышла замуж, и всё вроде бы было неплохо, но после родов Настя сильно располнела, из-за чего под угрозой оказались ее отношения с мужем.
Как Анастасии Дашко удалось вернуть себе былую привлекательность и чем она занимается спустя 20 лет, смотрите в коротком видео чуть выше.