«Готов делиться опытом на уроках ОБЖ». Четверо участников СВО из Новосибирской области планируют работать учителями

— Четыре человека выбрали программы обучения в НИПКиПРО, получив специальности, позволяющие им преподавать в школе, либо в колледже. Им уже вручены дипломы, — сообщило Министерство образования региона.



В частности, один из участников СВО с высшим юридическим образованием прошел обучение по программе «История» и провел классный час в школе №121, другой — проходит обучение в НИПКиПРО по программе «Физическая культура» (имеет высшее экономическое образование — Прим.ред.).

