«Готов делиться опытом на уроках ОБЖ». Четверо участников СВО из Новосибирской области планируют работать учителями

В Новосибирской области 11 участников спецоперации получили дополнительное профессиональное образование, среди них есть те, кто решил пойти преподавать в школы и колледжи.
— Четыре человека выбрали программы обучения в НИПКиПРО, получив специальности, позволяющие им преподавать в школе, либо в колледже. Им уже вручены дипломы, — сообщило Министерство образования региона.
В частности, один из участников СВО с высшим юридическим образованием прошел обучение по программе «История» и провел классный час в школе №121, другой — проходит обучение в НИПКиПРО по программе «Физическая культура» (имеет высшее экономическое образование — Прим.ред.).
— По программе «Безопасность жизнедеятельности» прошел обучение участник СВО из Бердска. Он готов делиться опытом с ребятами на уроках ОБЖ, но пока работает в пожарной службе МЧС, — добавили в министерстве.
Наиболее популярными из 28 программ, которые предлагает Центр опережающей профессиональной подготовки, оказались три: «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе» (10 человек подали заявки), «Контролер технического состояния автотранспортных средств» (8 заявок) и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (6 заявок).
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— В настоящее время 7 человек уже завершили освоение программ по этим специальностям. Еще 6 участников СВО только приступили к обучению. Для остальных заявителей сроки обучения устанавливаются. Бойцы СВО будут готовы заняться учебой после завершения реабилитации. Полученные знания они планируют применить, вернувшись в зону СВО, — пишет Министерство.
Обучение участников СВО реализуется в рамках «Реабилитационного сертификата по комплексной реабилитации участников СВО» с 1 марта 2023 года.
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